Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ. По его словам, корпорация конструктивно реагирует на замечания по делу, но хочет привлечь к ответственности тех, кто "просто льет грязь".

"Дело не во мне, естественно. Поскольку я назначен президентом возглавлять такую крупную отрасль, очень важную, которая всегда на виду, я не могу на это как-то спокойно реагировать и утираться", — цитирует Рогозина "РИА Новости".

По словам главы "Роскосмоса", он считает необходимым бороться с клеветой для защиты чести и достоинства отрасли.

20 марта стало известно, что полиция возбудила дело о клевете по иску, поданному Рогозиным. Фабулу дела в МВД не раскрыли, однако известно, что речь идет о ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ"). Источники заявили, что поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", в которых негативно оценивается деятельность Рогозина во главе корпорации.