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22.03.2019
Военно-промышленный курьер

В Самарской области проходит проверка боеготовности подразделений ЦВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главное командование Сухопутных войск РФ проводит проверку подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области.

В связи с этим сегодня, 21 марта, более 2000 военнослужащих управления штаба и соединений второй общевойсковой армии ЦВО были подняты подняты по тревоге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

В ходе проверки органы военного управления, соединения и воинские части армии отработают вопросы приведения в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, вопросы всестороннего обеспечения, антитеррористической защищенности.

Проверка продлится до 22 марта.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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