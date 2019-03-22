В Самарской области проходит проверка боеготовности подразделений ЦВО

Главное командование Сухопутных войск РФ проводит проверку подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области.

В связи с этим сегодня, 21 марта, более 2000 военнослужащих управления штаба и соединений второй общевойсковой армии ЦВО были подняты подняты по тревоге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

В ходе проверки органы военного управления, соединения и воинские части армии отработают вопросы приведения в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, вопросы всестороннего обеспечения, антитеррористической защищенности.

Проверка продлится до 22 марта.