В Самарской области проходит проверка боеготовности подразделений ЦВО
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Главное командование Сухопутных войск РФ проводит проверку подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области.
В связи с этим сегодня, 21 марта, более 2000 военнослужащих управления штаба и соединений второй общевойсковой армии ЦВО были подняты подняты по тревоге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.
В ходе проверки органы военного управления, соединения и воинские части армии отработают вопросы приведения в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, вопросы всестороннего обеспечения, антитеррористической защищенности.
Проверка продлится до 22 марта.
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