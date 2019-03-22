Днепрогэс – отсроченный апокалипсис

Эксперты Пентагона нашли на Украине страшные трещины

Состояние плотин и шлюзов Днепровского каскада критическое, считают военные инженеры из Пентагона. Техногенная катастрофа может произойти в любой момент.

Как янки оказались под носом у России – отдельный вопрос. Ведь пребывание на Днепрогэсе и на других плотинах Днепровского каскада специалистов инженерных войск США – случай, бесспорно, из ряда вон. Подобный визит в пограничную с Россией страну было бы трудно объяснить, поэтому к нему пришлось "пришивать" легенду в виде приглашения украинской стороны.

Но факт остается фактом: именно американцы в августе 2016 года обследовали плотины, но выводы тогда скрыли от широкой общественности, ибо основной задачей, в этом мало кто сомневался, была разведка. И спустя несколько лет, когда власти Запорожья поняли, что беда не за горами, вместо ремонта Днепрогэса (на это нужны солидные средства, которых сегодня в раздираемой противоречиями стране просто нет) ввели реверсное движение для легкового транспорта и закрыли для грузовиков. Навели, как говорится, глянец на прорехах.

Поясню: Запорожье расположено на двух берегах Днепра. Правый берег, где раскинулся огромный микрорайон Бабурка, и центр города связывают плотина Днепрогэса и два моста, через которые проходит железная дорога и автомагистраль.

“13 марта ветхую дамбу прорвало, и селевой поток трехметровой высоты смыл целый жилой район”

С середины марта вступило в силу решение исполнительного комитета Запорожского городского совета о запрете движения грузового транспорта через проезжую часть плотины Днепровской гидроэлектростанции и ограничениях для грузовиков на мостах. Теперь водители-дальнобойщики, объезжая Запорожье, будут делать крюк в 160-180 километров. И ехать придется по трассе "Харьков-Симферополь", которая в ужасном состоянии. Мэр города Владимир Буряк объяснил решение властей тем, что мосты Преображенского (названы в честь автора проекта – инженера-мостостроителя Бориса Николаевича Преображенского), построенные в начале 1950-х, имеют лишь по одной полосе движения в каждую сторону и не рассчитаны на огромный поток транспорта, который увеличивается с каждым годом. К тому же дорожное покрытие мостов – в состоянии, далеком от идеального. Схожая проблема с плотиной Днепрогэса, которая еще старше – ее строили в 1930-х. И, как объяснил Владимир Буряк, на плотине существует угроза полного обрушения подвесных опор.

Что скрывается за этим заявлением, простому обывателю понять трудно. Документированное заключение о появлении трещин более чем в двух десятках бетонных элементов Днепровской плотины было сделано еще в 1997-м. Тогда же была запланирована реконструкция в два этапа. Первый прошел в 1997-2002 годах. Но денег хватило только на оборудование машинных залов. Второй этап запланировали на 2008-й. Но его не осуществили и про плотину забыли. После государственного переворота Днепрогэс упоминался только в связи с "декоммунизацией": с плотины спилили имя Ленина и советскую символику. А официальный эксплуатационный ресурс дамбы Днепрогэса, согласно требованиям стандартов технического регламента, был исчерпан еще 12 лет назад.

От жителей юга Украины скрывается информация, изложенная в 175-страничном заключении военных экспертов Пентагона. На шести объектах – в Киеве, Каневе, Кременчуге, Каменском, Запорожье, Новой Каховке, то есть на всем протяжении Днепровского каскада, состояние плотин и шлюзов оценено как критическое. Американские военные рекомендовали безотлагательно приступить к аварийным работам. Если Киев этого не сделает, говори лось в заключении, судоходство по Днепру полностью остановится в 2020 году, а риск техногенных катастроф станет неконтролируемым и непредсказуемым.

Произойдет катастрофа пострашнее Куреневской, которая случилась 13 марта 1961 года в столице Украины. Утром, когда люди шли на работу, ветхую дамбу прорвало, и 700-кубометровый селевой поток трехметровой высоты смыл целый жилой район, вместе с домами и общественным транспортом. По официальным данным погибли 145 человек. Расследование запретили, все документы засекретили. Что будет, если техногенная катастрофа случится на обветшавшей дамбе Днепрогэса, за которой тонны воды в резервуаре объемом 3,3 кубических километра, страшно даже представить.

Валерий Громак

Газета "Военно-промышленный курьер",