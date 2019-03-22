В США признали, что Россия не намерена нападать на страны-члены НАТО

В Пентагоне признали, что Россия не намерена нападать на страны-члены НАТО, но в тоже время она мешает распространению военного влияния Соединенных Штатов в мире. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

Выступая в четверг в вашингтонском Атлантическом совете, Денфорд в частности заявил, что Россия на сегодняшний момент не имеет намерения атаковать союзников Соединенных Штатов по НАТО. Однако предпринятые Россией меры по укреплению вооруженных сил осложняют возможности США по распространению своего влияния в мире.

Я не думаю, что (Владимир) Путин намерен сегодня атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, потому что совершенно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит возможную выгоду

- заявил Денфорд.

По его словам "русские разрабатывают потенциал для того, чтобы не дать США возможности воспользоваться преимуществами от альянса с союзниками в Европе и выполнять свои обязательства". В последние годы они (русские) вложили крупные средства в разработку новых вооружений, таких как противокорабельные крылатые ракеты, баллистические ракеты, РЭБ, средства для противодействия США в космосе и Мировом океане.

В 90-х годах прошлого века мы могли свободно и безусловно распространять свое военное влияние по всему миру. В настоящее время такая возможность уже не является безусловно гарантированной

- добавил он.