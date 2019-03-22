Роскосмос предложил провести заседания трех комитетов Думы в канун Дня космонавтики

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил о наличии вопросов и просьб к депутатам

ХИМКИ, 21 марта. /ТАСС/. Роскосмос попросил Госдуму провести в преддверии Дня космонавтики заседания трех комитетов нижней палаты парламента. У госкорпорации есть вопросы и просьбы к депутатам, сообщил журналистам в четверг ее генеральный директор Дмитрий Рогозин.

"Мы попросили Государственную думу провести слушания трех комитетов в преддверии Дня космонавтики. У нас есть вопросы и просьбы к Государственной думе", - отметил Рогозин, не уточнив, о каких именно комитетах идет речь.

По его словам, ракетно-космическая промышленность "демонстрирует реальные технологические возможности страны", поэтому госкорпорация считает важным информирование парламента о работе администрации Роскосмоса по наведению порядка и переходу на новую ракетно-космическую технику.

В четверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным посетил НПО им. С. А. Лавочкина, которое производит космические аппараты. Ему также провели экскурсию по предприятию и музею.