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22.03.2019
ТАСС

Роскосмос предложил провести заседания трех комитетов Думы в канун Дня космонавтики

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил о наличии вопросов и просьб к депутатам

ХИМКИ, 21 марта. /ТАСС/. Роскосмос попросил Госдуму провести в преддверии Дня космонавтики заседания трех комитетов нижней палаты парламента. У госкорпорации есть вопросы и просьбы к депутатам, сообщил журналистам в четверг ее генеральный директор Дмитрий Рогозин.

"Мы попросили Государственную думу провести слушания трех комитетов в преддверии Дня космонавтики. У нас есть вопросы и просьбы к Государственной думе", - отметил Рогозин, не уточнив, о каких именно комитетах идет речь.

По его словам, ракетно-космическая промышленность "демонстрирует реальные технологические возможности страны", поэтому госкорпорация считает важным информирование парламента о работе администрации Роскосмоса по наведению порядка и переходу на новую ракетно-космическую технику.

В четверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным посетил НПО им. С. А. Лавочкина, которое производит космические аппараты. Ему также провели экскурсию по предприятию и музею.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Жириновский Владимир
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