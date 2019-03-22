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22.03.2019
ТАСС

Рогозин сообщил о получении финансирования на строительство второй очереди Восточного

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава Роскосмоса добавил, что работы планируется начать в конце апреля - начале мая

ХИМКИ /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Роскосмос получил финансирование на открытие второй очереди строительства космодрома Восточный. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Вчера получили финансирование для открытия второй очереди строительства космодрома Восточный. Надеюсь, что в конце апреля - начале мая мы начнем работы, в том числе бетонирование стартовых столов для семейства "Ангара", - отметил Рогозин.

По его словам, сейчас идет подготовка распоряжения правительства о начале этих работ. Рогозин отметил, что работы должны быть завершены в срок, к 2023 году.

23 января вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций сообщил, что госкорпорация запустила процедуру расторжения контракта с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный. По его словам, это происходит по взаимному согласию сторон. На данный момент процедура расторжения контракта продолжается. Вице-премьер напомнил, что контракт был заключен в 2018 году. Борисов также отметил, что к 2021 году никто не способен завершить строительство.

В четверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с Рогозиным посетил НПО им. С. А. Лавочкина, которое производит космические аппараты.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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