Рогозин лично подтвердил, что подал в суд на ряд СМИ за клевету

Глава Роскосмоса отметил, что так он намерен защитить репутацию отрасли

ХИМКИ, 21 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин лично подтвердил подачу иска в суд на ряд СМИ за клевету, объяснив свои действия намерением защитить репутацию отрасли.

"Поскольку я назначен президентом возглавлять такую отрасль важную, то я не могу на это реагировать спокойно. Счел необходимым для защиты репутации отрасли с этим фактом бороться. Мы, конечно, накажем [СМИ за факты клеветы]", - сказал он журналистам в четверг.

По его словам, госкорпорация спокойно относится к конструктивной критике и старается "делать выводы и работу над ошибками". Однако в случае "вопиющих фактов", когда "грязь льется", Рогозин считает необходимым идти по законному пути, который включает борьбу с фейковыми новостями и борьбу против клеветы.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о клевете по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В Роскосмосе агентству подтвердили, что Рогозин подал заявления в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства.

По данным газеты "Коммерсантъ", поводом для подачи заявлений стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", которые "выражают негативную оценку деятельности" Рогозина на посту главы госкорпорации. В частности, как сообщает издание, 14 декабря 2018 года "Компромат-Урал" со ссылкой на "Руспресс" опубликовал статью, в которой говорилось, что "украденные из госказны деньги глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации", а также утверждалось, что "за взятку акционер интернет-портала "Лента.ру" Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина".