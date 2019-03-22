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22.03.2019
ТАСС

РКК "Энергия" готова увеличить производство "Союзов-МС" до пяти в год

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

Сейчас ракетно-космическая корпорация производит четыре корабля в год

ХИМКИ /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готова к увеличению выпуска пилотируемых кораблей "Союз-МС" до пяти в год. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в четверг.

"Мы сейчас производим по четыре корабля "Союз-МС" в год. Физически при нынешнем оснащении РКК "Энергия" может выпускать до пяти кораблей", - отметил Рогозин.

По его словам, сейчас у Роскосмоса появляются новые заказы по пилотируемым программам, "в том числе и для космонавтов-непрофессионалов". Так Рогозин ответил на вопрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможности полета депутата Михаила Дегтярева в космос. Глава Роскосмоса отметил, что для этого необходимо собрать необходимое количество денег. Он также добавил, что на корабле во время этого полета может быть размещена надпись "ЛДПР".

Сейчас все пилотируемые запуски осуществляются на космическом корабле "Союз-МС". Они изготавливаются в "Энергии" в Королеве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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