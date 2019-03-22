"Кошатники" мира дали высокую оценку Росгвардии

В соцсетях многие пользователи с теплотой отозвались о календаре Росгвардии на 2019 год.

Корреспондент Defence News Валери Инсинна опубликовала в своем твите информацию о новом календаре Росгвардии, где российский спецназ сфотографировался с обаятельными кошками.

По ее словам, этот календарь является одним из лучших образчиков пропаганды. Тем более, что ее оценка строилась на многочисленных отзывах пользователей Twitter.

Одни считают, что "у русских немного денег, зато у них много идей". Другие полагают, что "миру хорошо известны русская доблесть и котята".

Несмотря на то, что кто-то засомневался в подлинности календаря, многие назвали календарь "Спецкетс" (Spetzcats), дав высокую оценку авторам календаря.