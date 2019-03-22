Иран похвастался своими беспилотниками

Иран активно наращивает численность и расширяет модельный ряд ударных беспилотников. YouTube-канал IranGeoMil показал фрагменты учений Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, в которых были задействованы более 50 дронов.

По данным "Российской газеты", на видео показан беспилотник Shahed-191, а также его винтовой "собрат". Кроме того, идентифицированы модели Shahed-129 и Shahed-123, сбрасывающие на цели "умные" бомбы Sadid-345.

Иранские беспилотники в действии