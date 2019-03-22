Рождение легенды: какие проблемы возникли при производстве первых Т-34-85

Танк Т-34-85 во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

75 лет назад на уральском танковом заводе наладили производство модернизированного танка Т-34 с 85-миллиметровой пушкой и новой конструкцией башни. Боевая машина, без преувеличения, считается легендой. До сих пор многие из танков, которые были задействованы в боях, на ходу и участвуют в майских парадах по всей стране.

"Тридцатьчетверка", напомним, была запущена в серию в 1940 году и для своего времени была машиной передовой. По ходу эксплуатации выяснялись ее слабые места - на заводе их устраняли. Когда же советский средний танк начал проигрывать немецкой технике, конструкторское бюро бросило все силы на новую модификацию.

Как усовершенствования машин повлияло на их производство? На "Уралвагонзаводе" - преемнике того предприятия - рассказывают: переход на сборку Т-34-85 был не совсем гладким. Совет народных комиссаров СССР составил график так, что выпуск старых и новых моделей должен был вестись параллельно. Сделать это на одном и том же оборудовании было невозможно из-за серьезных различий в обработке, в частности, башни танка.

"Поэтому завод в марте 1944 года сначала полностью завершил сборку Т-34-76, а затем разом перешел на более мощный образец. В этом же году было с конвейера вышло 6 583 единицы модернизированных "тридцатьчетверок", - поясняют на УВЗ.

Модернизация машины потребовала изменений и в работе единственного в мире танкового конвейера.

"Пока пушка была 76 мм, все было хорошо, так как казенная часть проходила с передней части башни, - вспоминал директор завода военных лет Юрий Максарев. - Но когда мы начали ставить пушку ЗИС 85 мм, то казенная часть не проходила спереди. Один конструктор предложил специальный стенд, на который башня ставилась под углом 45 градусов и пушка вводилась в башню из-под погона с кормы и проходила в кронштейн пушки".

Это упростило монтаж и усилило саму башню: сначала предполагалось вырезать в корме башни окно, через него вводить пушку и закрывать отверстие люком на болтах. Необходимость в этом отпала, и башня оставалась цельной.

Выпуск танков Т-34-85 был налажен на трех заводах - в Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле и Омске. Полномасштабное производство "тридцатьчетверок" прекратилось осенью 1945-го, сразу после окончания войны с Японией.

"Танки Т-34-85 находились на службе вплоть до начала 1970-х, пройдя несколько этапов модернизации. Затем часть из них на два десятилетия осела на базах хранения, другие переделали в тягачи, краны и другую инженерную технику", - рассказали в пресс-службе УВЗ.

Екатерина Призова