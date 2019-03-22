Руководство НАТО приглашено на Московскую конференцию по безопасности

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

"В этом году мы пригласили принять участие в конференции глав военных ведомств 124 государств, в том числе и стран-членов Североатлантического альянса и Европейского союза, а также военно-политическое руководство НАТО", - сказал А.Фомин в четверг на брифинге для военных атташе.

По его словам, "мы не ставим перед собой задачу предоставить слово исключительно тем партнерам, которые разделяют наши взгляды. Готовы выслушать и обсудить любые точки зрения". "Основную цель нашей конференции в первую очередь мы видим в честном, открытом и равноправном диалоге, а также в совместном поиске взаимоприемлемых решений по проблемам безопасности. Ведь именно люди в погонах, зная истинную цену миру, способны найти общий язык в обсуждении самых острых вопросов в сфере обороны и безопасности", - отметил А.Фомин.

"Рассчитываем на профессиональные и заинтересованные дискуссии", - добавил он.

Представители НАТО в последние годы не участвуют в проводимой Минобороны РФ международной конференции по безопасности.

"Министерство обороны России неоднократно предлагало НАТО начать диалог. Однако в Брюсселе к уважительному разговору не готовы. В свою очередь мы не собираемся стучаться в закрытую дверь. Но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой конференции 4 апреля 2018 года.