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22.03.2019
Российская газета

Очередная афера: Украина собралась выпускать БТР-4 и САУ 2С1 в Мьянме

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БТР-4.
БТР-4.
Источник изображения: U.S. Army photo by Sgt. Alexander Rector / wikimedia.org

Дельцы украинской оборонной промышленности затеяли очередную аферу. Они подрядились построить в Мьянме завод по выпуску бронетранспортеров БТР-4У и самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Зарубежные источники активно обсуждают эту новость. Например, издание Indomiliter, анализируя сделку, напоминает недавнюю попытку индонезийской морской пехоты обзавестись партией БТР-4. Тогда планировалось приобрести 55 единиц. Однако в ходе испытаний оказалось, что бронетранспортеры не удовлетворяют предъявляемым требованиям.

В СМИ писали, что при движении вплавь они глубоко погружались носом в воду. В итоге покупатели ограничились лишь пятью машинами.

В начале марта, опять же благодаря социальным сетям, стало известно, что при производстве БТР-4, а также БТР-3 и бронеавтомобиля "Дозор" продолжается применение некондиционной брони. Поэтому новую попытку "продвинуть" украинское оружие военные эксперты воспринимают уже как очередную аферу.

Особенно сомнительным кажется заявленное производство САУ 2С1 "Гвоздика". Дело в том, что эта самоходка не выпускается с 1991 года, и многие ее узлы, такие как 122-мм гаубица 2А31 и двигатель ЯМЗ-238Н, поставлялись из России. Конечно, на Украине, наверное, можно найти бывшие в употреблении орудия и двигатели для этих установок, но вряд ли военным Мьянмы понравится, что им подсовывают выпущенные три десятка лет назад комплектующие.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Мьянма
Россия
Украина
Продукция
БТР-3
БТР-4
Гвоздика
Компании
ГАЗ Группа
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