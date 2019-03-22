В Финляндии завили об активности разведок РФ и КНР

Активнее всего в Финляндии работают разведывательные службы России и Китая, говорится в ежегодном аналитическом докладе службы безопасности страны (SUPO).

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Согласно докладу, в Финляндии по-прежнему остается большое количество сотрудников внешней разведки, и особенно интересуются положением дел в стране российские и китайские спецслужбы.

Отмечается, что в своей шпионской деятельности разведслужбы по-прежнему в полной мере используют дипломатическое прикрытие, которое обеспечивает определенный правовой иммунитет. Также разведчики используют для работы позиции консультантов, исследователей, журналистов, бизнесменов, студентов и другие роли в зависимости от ситуации.

По словам авторов доклада, в минувшем году иностранные разведчики интересовались, в частности, деятельностью Финляндии в качестве президента Арктического совета, проектом нового законодательства о разведке, а также международным военным сотрудничеством страны.

Кроме того, Финляндия, как страна высоких технологий, является постоянной целью научно-технического шпионажа. Иностранные спецслужбы особенно заинтересованы в получении информации, касающейся развития новых областей науки, новых технологий и их практического применения.

При этом доклад не содержит данных о количестве разоблаченных шпионов и их агентов.

В документе также отмечается, что угроза террористических проявлений в стране остается на повышенном уровне. Как и прежде эта угроза формируется отдельными лицами либо небольшими группами экстремистов, попавшими под влияние радикальной исламистской пропаганды.

Эти люди могут иметь косвенные или прямые связи с радикальными группировками или движениями. В настоящее время под наблюдением службы безопасности находятся около 370 человек, большая часть которых либо участвовала в вооруженных конфликтах, либо прошла специальную подготовку в лагерях террористов, либо заявила о своей готовности к совершению вооруженных акций.

Всего в Финляндии существует 4 уровня оценки национальной угрозы: низкий, повышенный (объявлен в настоящее время), высокий и чрезвычайно высокий.