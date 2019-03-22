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22.03.2019
Интерфакс-АВН

РФ и Мали работают над соглашением о военном сотрудничестве

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Ми-35М (малийская регистрация TZ-14H)
Один из двух поставленных ВВС Мали из России новых боевых вертолетов Ми-35М (малийская регистрация TZ-14H) во время демонстрации президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта. Бамако, 03.10.2017.
Источник изображения: twitter.com/presidencemali

Стороны смогут совершать обоюдные визиты военной авиации и совместно бороться с терроризмом

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ должно провести переговоры с Мали и подписать от имени РФ соглашение о военном сотрудничестве, говорится в распоряжении премьера Дмитрия Медведева.

Согласно проекту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Москва и Бамако смогут обменивать информацией по военно-политическим вопросам, развивать отношения в области подготовки войск и совместно бороться с терроризмом.

В частности, прописаны возможности осуществления визитов военной авиации, подготовки кадров и проведения рабочих встреч военных экспертов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Мали
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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