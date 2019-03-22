РФ и Мали работают над соглашением о военном сотрудничестве

Один из двух поставленных ВВС Мали из России новых боевых вертолетов Ми-35М (малийская регистрация TZ-14H) во время демонстрации президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта. Бамако, 03.10.2017.

Стороны смогут совершать обоюдные визиты военной авиации и совместно бороться с терроризмом

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ должно провести переговоры с Мали и подписать от имени РФ соглашение о военном сотрудничестве, говорится в распоряжении премьера Дмитрия Медведева.

Согласно проекту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Москва и Бамако смогут обменивать информацией по военно-политическим вопросам, развивать отношения в области подготовки войск и совместно бороться с терроризмом.

В частности, прописаны возможности осуществления визитов военной авиации, подготовки кадров и проведения рабочих встреч военных экспертов.