Курды заявили о том, что в Сирии пал последний оплот ИГИЛ

Курдские вооружённые формирования сегодня объявили о том, что пал последний крупный оплот террористов так называемого "Исламского государства" (*запрещено в РФ) на территории Сирии. Речь идёт о населённом пункте Багуз, в котором в последние годы были сосредоточены несколько тысяч игиловцев, причём вместе с семьями.

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Подавляющему большинству из Багуза позволили выйти (если боевики соглашались сложить оружие). Куда направлялись "бывшие" террористы после выхода и не получится ли так, что потом они снова сольются в крупную бандгруппу - вопрос, на который лидеры так называемых Сирийских демократических сил пока не дают ответа.

Если последний оплот ИГИЛ* в Сирии пал, то получается, что курды, сами того не желая, автоматически поднимают вопрос и о целесообразности военного присутствия так называемой коалиции во главе с США в Сирийской Арабской Республике. Ранее Трамп анонсировал вывод войск, потом, под нажимом Конгресса, решил оставить "часть контингента". Какие теперь аргументы приведёт, чтобы заявить о необходимости оставить войска в САР? Вполне возможно, что использует тот самый вопрос, который задан выше – "ИГИЛ* может снова собраться в одном из сирийских регионов, чему США и будут противостоять".

Вопрос о том, уйдут ли США из Сирии, поднимают и собственно курдские информационные ресурсы. Так, издание "Курдистан сегодня" пишет, что из-за трений с иракским руководством, США "может особенно понадобиться восточная Сирия". В материале говорится, что в Ираке достаточно жёстко отреагировали на слова Трампа о том, что американские войска "будут наблюдать за Ираном с иракской территории". Также добавлено, что к выводу войск США из Ирака силы пытаются приложить иракские законодатели, так как не хотят конфронтации с Тегераном из-за военных планов США.

Тем временем в информационном агентстве Рейтер вышел материал, где говорится, что после победы над ИГИЛ* сирийских курдов могут ожидать междоусобные стычки за влияние на территориях, богатых ресурсами.