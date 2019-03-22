Жириновский предложил назначить Рогозина "начальником русского космоса"

Химки (Московская обл.). 21 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить название должности гендиректора "Роскосмоса" на начальник русского космоса.

"Не очень звучит, генеральный не по-русски, директор не по-русски. А если назвать "Начальник русского космоса"? Лучше будет", - сказал В.Жириновский на встрече с руководством госкорпорации в НПО им Лавочкина.

"Мы подумаем об этом, мы имеем право внести предложение и дать наименование должности более звучное и близкое", - отметил глава ЛДПР.