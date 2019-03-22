Войти
22.03.2019
Интерфакс-АВН

Жириновский предложил назначить Рогозина "начальником русского космоса"

273
0
0
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Химки (Московская обл.). 21 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить название должности гендиректора "Роскосмоса" на начальник русского космоса.

"Не очень звучит, генеральный не по-русски, директор не по-русски. А если назвать "Начальник русского космоса"? Лучше будет", - сказал В.Жириновский на встрече с руководством госкорпорации в НПО им Лавочкина.

"Мы подумаем об этом, мы имеем право внести предложение и дать наименование должности более звучное и близкое", - отметил глава ЛДПР.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Жириновский Владимир
Похожие новости
22.03.2019
Роскосмос предложил провести заседания трех комитетов Думы в канун Дня космонавтики
22.03.2019
Рогозин сообщил о получении финансирования на строительство второй очереди Восточного
28.08.2015
Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2015
12.03.2015
Бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» займется реформой НПО имени Лавочкина
10.11.2014
Представители Роскосмоса и организаций РКП примут участие в «AirShow China 2014»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта