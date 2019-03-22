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22.03.2019
Lenta.ru

США испытают в космосе нейтронное оружие уже в 2023 году

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Источник изображения: Фото: Mark Wright / Missile Defense Agency / AP

Пентагон запланировал в 2023 году испытать на околоземной орбите нейтронное оружие, предназначенное для перехвата баллистических ракет, пишет Defense One.

Издание отмечает, что соответствующее финансирование предусмотрено проектом бюджета на 2020 финансовый год. Таким образом США планируют противостоять возможностям Китая, России, Северной Кореи и Ирана по уничтожению спутников на околоземной орбите.

Defense One напоминает, что пучковое оружие BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket) в 1989 году успешно испытано в космосе, а к настоящему времени решена задача уменьшения габаритов установки.

Издание пишет, что намеченное испытание не противоречит Договору о космосе, заключенному в 1967 году, поскольку нейтронная пушка не является оружием массового уничтожения.

В августе 2018 года бывший глава командования космической и противоракетной обороны Армии США генерал-лейтенант в отставке Дэвид Манн заявил, что страна располагает технологией, позволяющей создавать дальнодействующий нейтронный луч. По его словам, наиболее приоритетным применением нейтронного луча называется обнаружение ядерных блоков наведения среди остальных (муляжей) разделяющихся боеголовок баллистической ракеты противника.

В марте того же года первый заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам, инженер-физик Майк Гриффин, в 2005-2009 годах занимавший пост главы НАСА, сообщил, что в 2020-х годах одним из перспективнейших видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка.

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