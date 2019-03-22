ВВС Аргентины получат дополнительные самолеты IA-63 "Пампа-3"

ЦАМТО, 21 марта. Правительство Аргентины одобрило покупку у компании Fabrica Argentina de Aviones SA (FAdeA) трех дополнительных учебно-тренировочных самолетов усовершенствованной подготовки / легких штурмовиков IA-63 "Пампа-3" Блок.1 для ВВС страны.

По данным Jane's Defence Weekly, стоимость покупки оценивается в 901,7 млн. аргентинских песо (21,9 млн. долл.). Самолеты должны быть поставлены до конца 2019 года. Они присоединятся к трем ранее заказанным IA-63 "Пампа-3".

Как сообщал ЦАМТО, 23 февраля 2018 года правительство Аргентины одобрило контракт на поставку ВВС страны первых трех УТС усовершенствованной подготовки IA-63 "Пампа-3" производства компании FAdeA. Стоимость контракта составила 30,3 млн. долл. В дополнение к самолетам, FAdeA должна поставить программное обеспечение для наземной станции планирования операций, две мобильные станции планирования операций и резервное оборудование. В коммюнике министерства было отмечено, что соглашение является первым заключенным с FAdeA за десятилетие контрактом на поставку новых самолетов.

По информации Jane's Defence Weekly, первая пара IA-63 "Пампа-3" была передана 15 февраля 2019 года на авиабазе Тандил, где размещается 6-я истребительная группа 6-й авиационной бригады ВВС Аргентины. Предполагается, что эти самолеты будут применяться, в основном, для контроля границ.

"Пампа-3" отличается от состоящей на вооружении версии "Пампа-2" полностью цифровой "стеклянной" кабиной. В планы МО Аргентины, помимо поставки 12 самолетов "Пампа-3" новой постройки, входит модернизация к новой версии 18 состоящих на вооружении "Пампа-2".ВВС предполагают поставить 12 новых самолетов в состав 6-й авиационной бригады, включая 6 "Пампа-3" в 2019 году. Это расширит возможности по поражению наземных целей, особенно с учетом намерения до конца года снять с вооружения устаревшие IA-58 "Пукара".