Войти
22.03.2019
ЦАМТО

ВВС Аргентины получат дополнительные самолеты IA-63 "Пампа-3"

213
0
0
Самолет IA-63 Pampa BBC Аргентины
Самолет IA-63 Pampa BBC Аргентины.
Источник изображения: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 21 марта. Правительство Аргентины одобрило покупку у компании Fabrica Argentina de Aviones SA (FAdeA) трех дополнительных учебно-тренировочных самолетов усовершенствованной подготовки / легких штурмовиков IA-63 "Пампа-3" Блок.1 для ВВС страны.

По данным Jane's Defence Weekly, стоимость покупки оценивается в 901,7 млн. аргентинских песо (21,9 млн. долл.). Самолеты должны быть поставлены до конца 2019 года. Они присоединятся к трем ранее заказанным IA-63 "Пампа-3".

Как сообщал ЦАМТО, 23 февраля 2018 года правительство Аргентины одобрило контракт на поставку ВВС страны первых трех УТС усовершенствованной подготовки IA-63 "Пампа-3" производства компании FAdeA. Стоимость контракта составила 30,3 млн. долл. В дополнение к самолетам, FAdeA должна поставить программное обеспечение для наземной станции планирования операций, две мобильные станции планирования операций и резервное оборудование. В коммюнике министерства было отмечено, что соглашение является первым заключенным с FAdeA за десятилетие контрактом на поставку новых самолетов.

По информации Jane's Defence Weekly, первая пара IA-63 "Пампа-3" была передана 15 февраля 2019 года на авиабазе Тандил, где размещается 6-я истребительная группа 6-й авиационной бригады ВВС Аргентины. Предполагается, что эти самолеты будут применяться, в основном, для контроля границ.

"Пампа-3" отличается от состоящей на вооружении версии "Пампа-2" полностью цифровой "стеклянной" кабиной. В планы МО Аргентины, помимо поставки 12 самолетов "Пампа-3" новой постройки, входит модернизация к новой версии 18 состоящих на вооружении "Пампа-2".ВВС предполагают поставить 12 новых самолетов в состав 6-й авиационной бригады, включая 6 "Пампа-3" в 2019 году. Это расширит возможности по поражению наземных целей, особенно с учетом намерения до конца года снять с вооружения устаревшие IA-58 "Пукара".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Похожие новости
27.03.2008
Андрей Глебов: "Интерполитех" способствует укреплению позиций России на мировом рынке полицейской и специальной техники"
09.06.2007
Венесуэльский бальзам на российскую душу. Уго Чавес поддержал позицию Кремля по ПРО
27.03.2007
Русское оружие для Латинской Америки
05.01.2007
В серию
03.11.2006
Аргентина изучает возможность ВТС с Украиной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта