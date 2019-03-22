Войти
22.03.2019
Военно-промышленный курьер

В Армении могут изменить срок обязательной военной службы

227
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Армении обсуждает вопрос изменения срока службы для солдат-срочников. Об этом на заседании правительства заявил глава военного ведомства Давид Тоноян.

"В министерстве обороны обсуждается вопрос сокращения срока службы для вовлечённых в боевое дежурство солдат-срочников, и, наоборот - продления срока обязательной службы для не вовлечённых в боевое дежурство военнослужащих", -  доложил Тоноян.

Вопрос был затронут в рамках обсуждения поправок, предложенных депутатами от фракции "Процветающая Армения". Предложенные поправки в закон "О военной службе и статусе военнослужащего" предполагают, что боевое дежурство на карабахской передовой должны нести солдаты-срочники с опытом службы не менее года.

"Подготовка военнослужащих в ВС Армении осуществляется в рамках учебных этапов. По приказу министра обороны в течение первых пяти месяцев осуществляется подготовка солдат-срочников к боевому дежурству. В результате этого военнослужащий получает необходимую и достаточную подготовку для несения боевых дежурств", - сказал Тоноян.

В настоящее время срок обязательной военной службы в Армении составляет 2 года.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.01.2018
В горах Армении разведчиков ЮВО учат беззвучно ходить на лыжах
30.11.2017
В Армении российские военные провели учения по борьбе с НВФ
15.11.2017
В Таджикистане пройдет официальное открытие учений ОДКБ
13.10.2017
Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
15.09.2017
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
23.08.2017
Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта