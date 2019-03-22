В Армении могут изменить срок обязательной военной службы

Министерство обороны Армении обсуждает вопрос изменения срока службы для солдат-срочников. Об этом на заседании правительства заявил глава военного ведомства Давид Тоноян.

"В министерстве обороны обсуждается вопрос сокращения срока службы для вовлечённых в боевое дежурство солдат-срочников, и, наоборот - продления срока обязательной службы для не вовлечённых в боевое дежурство военнослужащих", - доложил Тоноян.

Вопрос был затронут в рамках обсуждения поправок, предложенных депутатами от фракции "Процветающая Армения". Предложенные поправки в закон "О военной службе и статусе военнослужащего" предполагают, что боевое дежурство на карабахской передовой должны нести солдаты-срочники с опытом службы не менее года.

"Подготовка военнослужащих в ВС Армении осуществляется в рамках учебных этапов. По приказу министра обороны в течение первых пяти месяцев осуществляется подготовка солдат-срочников к боевому дежурству. В результате этого военнослужащий получает необходимую и достаточную подготовку для несения боевых дежурств", - сказал Тоноян.

В настоящее время срок обязательной военной службы в Армении составляет 2 года.