"Главкосмос" пригласил космические агентства участвовать в развитии МКС

Активнее участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) призвал представителей космических агентств генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов, выступая на панельной сессии "Будущее пилотируемой космонавтики" Всемирного космического конгресса в Абу-Даби.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что будущему МКС и ее коммерческому использованию Лоскутов уделил особое внимание. По его словам, вне зависимости от решения международных партнеров об их дальнейшем участии в проекте, Россия планирует в 2020 году отправить на космическую станцию многофункциональный лабораторный модуль "Наука", в 2021 году - стыковочный модуль, а в 2022 году - научно-энергетический модуль.

Также рамках мероприятия делегация российской компании провела переговоры с представителями космических агентств Люксембурга, Алжира, ЮАР, Судана и рядом частных компаний. Речь шла о продвижении отечественных космических технологий на международные рынки и перспективах сотрудничества.