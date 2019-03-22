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22.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Главкосмос" пригласил космические агентства участвовать в развитии МКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Активнее участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) призвал представителей космических агентств генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов, выступая на панельной сессии "Будущее пилотируемой космонавтики" Всемирного космического конгресса в Абу-Даби.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что будущему МКС и ее коммерческому использованию Лоскутов уделил особое внимание. По его словам, вне зависимости от решения международных партнеров об их дальнейшем участии в проекте, Россия планирует в 2020 году отправить на космическую станцию многофункциональный лабораторный модуль "Наука", в 2021 году - стыковочный модуль, а в 2022 году - научно-энергетический модуль.

Также рамках мероприятия делегация российской компании провела переговоры с представителями космических агентств Люксембурга, Алжира, ЮАР, Судана и рядом частных компаний. Речь шла о продвижении отечественных космических технологий на международные рынки и перспективах сотрудничества.

 

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Страны
Алжир
Люксембург
ОАЭ
Россия
Судан
ЮАР
Проекты
2020-й год
МКС
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