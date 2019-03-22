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22.03.2019
Военное обозрение

Тайвань намерен закупить в США крупную партию вооружения

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Министерство обороны Тайваня заявило о намерениях приобрести крупную партию американского вооружения. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал ltn.com.tw, тайваньское военное ведомство направило в США запрос на закупку истребителей F-16 и танков Abrams.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Всего военные Китайской республики (не путать с Китайской народной республикой) рассчитывают получить 108 танков "Абрамс" в новой модификации M1A2C (M1A2 SEP v3), которые в экспортной версии получат название M1A2X. Минобороны Тайваня уже получило ответ от американской стороны о том, что вопрос продажи запрашиваемой техники будет рассмотрен в течении 120 дней. Напомним, что все сделки, совершаемые Минобороны США с иностранными государствами, не входящими в НАТО, должны получить разрешение от Сената и Конгресса США.

Также Тайвань рассчитывает закупить 66 новых истребителей F-16V (Viper). Данная модификация F-16 была испытана в 2015 году, на истребитель установлена РЛС с АФАР. F-16V оснащён новой приборной панелью, которая является одним большим сенсорным дисплеем, а также новой системой управления лётными задачами. Кроме того, в новом истребителе увеличена производительность бортового компьютера и установлена система радиолокационной борьбы.

Тайбэй уже запрашивал в США эти истребители четвертого поколения, но администрация Барака Обамы отказала, в замен предложив модернизировать уже стоящие на вооружении ВВС Тайваня самолеты. В Вашингтоне тогда отказ объяснили "напряжённостью в отношениях с Пекином".

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
M1 Abrams
Персоны
Барак Обама
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