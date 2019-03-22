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22.03.2019
Российская газета

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" зашел в Красное море

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Источник изображения: РИА Новости

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" в четверг прошел Суэцкий канал. Корабли зашли в Красное море.

На проход Суэцкого канала ушло несколько часов, об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Основная задача здесь была - обеспечение безопасного маневрирования отряда кораблей в условиях интенсивного судоходства. В составе отряда - многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". Фрегат отправился в дальний поход в первый раз.

Как добавил капитан 1 ранга Серга, во время плавания на фрегате были отработаны противодиверсионные и антитеррористические мероприятия.

А вообще с начала дальнего похода моряки-североморцы уже прошли более 5900 морских миль. "Адмирал Горшков" будет действовать по плану в акватории Красного моря.


Светлана Цыганкова

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Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
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23120 Эльбрус
СФ
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