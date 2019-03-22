На чьей стороне Ереван

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян ответил на вопросы "ВПК" о перспективах российской военной базы

Как в близкой и отдаленной перспективе могут сложиться отношения с Арменией? Останется ли она нашим стратегическим партнером или будет дрейфовать в сторону НАТО, как Грузия с Украиной?

Эти вопросы стали острее с приходом к власти нового лидера Никола Пашиняна. В республике происходят политические процессы, требующие глубокого анализа и соответствующей реакции. Иначе будет, как говорил наш бывший посол на Украине: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

После распада Советского Союза Армения превратилась в моноэтническую страну. В Ереване крайне редко увидишь на улице славянское лицо. По официальной статистике, русских в республике осталось около 0,5 процента. Многие по различным причинам уехали и процесс этот, судя по всему, продолжается.

В последнее время в Армении все чаще раздаются призывы теснее интегрироваться в европейское сообщество, стать частью западного мира и т.п. Меньше говорят и думают о том, как это отразится на отношениях с Россией. Премьер-министр Никол Пашинян пока не делает резких заявлений, принимает участие во встречах лидеров СНГ. Но чувствуется, что в Армении, зажатой горами Кавказского хребта, давно вызрела потребность в более динамичном развитии. Его может дать богатая Америка или Франция, где проживает большая армянская диаспора. Отсюда желание наладить с этими и другими развитыми западными странами более тесные отношения. Притом что границу с Турцией по-прежнему охраняют российские пограничники, как и в советские времена.

Конечно, у нас нет таких ресурсов, как у США, которые можно было бы направить в регион. И сугубо внутреннее дело Армении, с кем дружить, устанавливать более тесные экономические и политические отношения. Но нам далеко не безразлично, куда развернется Ереван.

Характерен прошедший в Армении в ноябре семинар CampCamp 2018, где инструкторы Пражского гражданского центра (Prague Civil Society Centre) на деньги США учили молодежь со всего СНГ организовывать протесты, в том числе в России. Основанием для акции стал закон США от 2 августа 2017 года H.R. 3 364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В 254-й статье этого документа прописано финансирование "противодействия российскому влиянию" в размере 250 тысяч долларов на 2018 и 2019 годы. Вопрос: почему именно Армения была выбрана местом проведения этого шабаша?

“Американские спецслужбы считают, что Армения – самое слабое звено, которое легко вырвать из оборонного пространства ОДКБ”

После свержения Сержа Саргсяна оппозиционеры всех стран СНГ потянулись в Ереван за изучением опыта армянской "бархатной революции". Были там и российские делегаты. А ведь Армения – наш стратегический партнер, член ОДКБ. Но американские дипломаты и спецслужбы считают, что именно она сегодня слабое звено, которое можно вырвать из общего оборонного пространства. И активности заокеанских представителей не стоит удивляться, если вспомнить размеры посольства США в Ереване. Меня поразило это громадное здание, протянувшееся на сотни метров. А кабинеты в нем, надо полагать, не пустуют.

Какова в данной ситуации позиция армянской армии? Ведь военные, как никто другой, знают цену обещаниям "друзей" из США. Об этом удалось накоротке переговорить с НГШ Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенантом Артаком Давтяном после заседания Комитета начальников штабов ("Глобальные угрозы глазами начальников штабов", "ВПК" №10, 2019). Давтян недавно назначен на эту должность, что позволяет ему высказывать свое видение проблемы. Перед интервью вручил генералу свежий номер "Военно-промышленного курьера"… Вот наш диалог:

Артак Матевосович, каковы перспективы пребывания российской военной базы в Армении? Не отразятся ли на этом какие-либо политические процессы или события?

Время пребывания базы остается прежним – таким, как обозначено в Договоре между Республикой Армения и Российской Федерацией.

То есть в ближайшей перспективе ничего не должно измениться: ни сроки, ни условия?

Нет. Никто ничего не собирается менять.

Недавно в Ереване на деньги США был проведен семинар антироссийской направленности. Не говорит ли этот о подвижках в настроениях армянской элиты?

– Думаю, что нет. Мне, во всяком случае, ничего на этот счет неизвестно. Повторю: есть договор о российской военной базе на территории Республики Армения. В соответствии с ним мы и будем действовать в дальнейшем.

Получается, Россия остается для Армении стратегическим союзником?

Безусловно. Мы считаем, что Российская Федерация была, есть и будет нашим стратегическим союзником.

Доброжелательность тона собеседника усиливала значимость сказанного. Напомню: в преамбуле договора, вступившего в силу 29 августа 1997 года, сказано, что нахождение на территории Республики Армения российской военной базы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе и взаимным интересам наших стран. А статья 26-я гласит: "Договор действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит об этом письменно не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока действия настоящего Договора другую Сторону о своем намерении прекратить его действие". Таким образом, все в силе, по крайней мере, до 2046 года. Российская база остается гарантом мира и стабильности в регионе.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер",