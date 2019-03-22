Военный эксперт: Су-27 очень профессионально отогнали В-52 от наших границ
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Военный эксперт Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Десятисекундная видеозапись размещена на YouТube-канале ведомства.
В описании под видео говорится, что сначала средства контроля воздушного пространства обнаружили американский самолет на значительном удалении от российской границы. Для его сопровождения в воздух поднялись два Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того, как стратегический бомбардировщик изменил траекторию полета в сторону от российской границы, Су-27 вернулись на аэродром.
Главный редактор портала "Сегодня.ру", военный обозреватель Федерального агентства новостей Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Он отметил, что действия российских пилотов по сопровождению американского бомбардировщика были очень профессиональны.
В последнее время активность иностранных боевых самолетов у рубежей России значительно увеличилась. В понедельник Boeing B-52H Stratofortress заметили у границ Ленинградской области. Тогда американские пилоты также сымитировали бомбардировку базы Балтийского флота, приблизившись во время полета к Петербургу на расстояние в 191 километр.
Boeing B-52H Stratofortress – стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.
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