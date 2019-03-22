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22.03.2019
РИА Новости

Военный эксперт: Су-27 очень профессионально отогнали В-52 от наших границ

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Перехват истребителем Су-27 самолета-разведчика США над Балтикой
Перехват истребителем Су-27 самолета-разведчика США над Балтикой.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Военный эксперт Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Десятисекундная видеозапись размещена на YouТube-канале ведомства.

В описании под видео говорится, что сначала средства контроля воздушного пространства обнаружили американский самолет на значительном удалении от российской границы. Для его сопровождения в воздух поднялись два Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того, как стратегический бомбардировщик изменил траекторию полета в сторону от российской границы, Су-27 вернулись на аэродром.

Главный редактор портала "Сегодня.ру", военный обозреватель Федерального агентства новостей Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это один из инцидентов, которые происходят постоянно. Американцы попытались приблизиться к нашей границе, и дежурная пара Су-27 из состава сил ПВО России отогнала американский "стратег" – бомбардировщик B-52Н, – который в итоге отошел от российской границы. В последнее время подобные провокации участились, и это стало демонстрацией недобрых намерений наших "партнеров". Речь идет о "вскрытии" нашей системы ПВО и о таком "троллинге", если можно так выразиться, Вооруженных сил России", – сказал Юрий Котенок.

Он отметил, что действия российских пилотов по сопровождению американского бомбардировщика были очень профессиональны.

"Напомню, что Пентагон недавно сообщил о переброске в Европу дополнительных шести бомбардировщиков В-52. Эти самолеты – не новички, достаточно старые, апробированные машины – могут нести ядерное оружие. Ухо нужно держать востро, и действия экипажей российских самолетов (осуществлявших сопровождение – ред.) были очень профессиональны. Наши ПВО находятся начеку и отгоняют от наших границ самолеты, осуществляющие подобного рода поползновения", – заключил Юрий Котенок.

В последнее время активность иностранных боевых самолетов у рубежей России значительно увеличилась. В понедельник Boeing B-52H Stratofortress заметили у границ Ленинградской области. Тогда американские пилоты также сымитировали бомбардировку базы Балтийского флота, приблизившись во время полета к Петербургу на расстояние в 191 километр.

Boeing B-52H Stratofortress – стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

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