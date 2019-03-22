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22.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Кремле отреагировали на переброску американских B-52 к границам России

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Источник изображения: U.S. Air Force/Globallookpress

Переброска Вашингтоном шести стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации", – заявил Песков, добавив, что "это вызывает дополнительную напряженность".

"Мы сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона", – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

В середине марта стало известно, что США перебросили в Великобританию бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерные заряды.

20 марта два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
Проекты
Ядерный щит
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