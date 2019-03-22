Войти
22.03.2019
Lenta.ru

Медведев назвал "Роскосмос" худшим исполнителем ФЦП

275
0
0
Источник изображения: Фото: jurvetson / Wikimedia

У правительства имеются вопросы к реализации "Роскосмосом" федеральной целевой программы (ФЦП), передает "Интерфакс" заявление премьер-министра Дмитрия Медведева.

"24 ФЦП, большинство из которых, по оценке Минэкономразвития, в целом выполняются достаточно эффективно. Вопросы остаются по реализации только одной федеральной целевой программы, за которую отвечает "Роскосмос"", — сказал глава правительства.

По его словам, в бюджете 2018 года финансирование всех ФЦП предполагало расходы в размере около 500 миллиардов рублей, однако "фактически уровень финансирования, к сожалению, не превысил 82 процентов, то есть исполнение расходов в 2018 году хуже по сравнению с 2017 годом, тогда было около 90 процентов".

В марте гендиректор "Центра Хруничева" (входит в "Роскосмос") Алексей Варочко заявил, что московская площадка "Центра Хруничева" занимает "огромнейшую территорию", часть которой "является определенным балластом", а также назвал "балластом" сотрудников, "которые довольствуются 20 тысячами рублей, но по-прежнему хотят присутствовать на предприятии".

В январе Медведев на посвященном финансово-экономическому состоянию "Роскосмоса" совещании рекомендовал госкорпорации заканчивать с "прожектерством" в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Тогда же премьер-министр отметил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.

В декабре 2018 года руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что госкорпорация подверглась информационной атаке с целью создать образ "пожирающей федеральные деньги" компании и помешать России вернуть лидерство в космосе.

Среди различных ФЦП, финансирование которых предусматривалось бюджетом 2018 года, в ведении "Роскосмоса" находились четыре программы: "Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы", "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" и "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
ГЛОНАСС
Похожие новости
01.02.2017
Медведев проведет в Кирове совещание о развитии ОПК
12.11.2014
"В октябре 2013 года положение дел на Восточном было уже критическим"
26.12.2013
Деньги Роскосмоса оказались в невесомости
10.01.2013
Космос освоит два триллиона
09.11.2012
Деньги ГЛОНАСС заинтересовали аппаратных тяжеловесов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта