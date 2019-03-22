Медведев назвал "Роскосмос" худшим исполнителем ФЦП

У правительства имеются вопросы к реализации "Роскосмосом" федеральной целевой программы (ФЦП), передает "Интерфакс" заявление премьер-министра Дмитрия Медведева.

"24 ФЦП, большинство из которых, по оценке Минэкономразвития, в целом выполняются достаточно эффективно. Вопросы остаются по реализации только одной федеральной целевой программы, за которую отвечает "Роскосмос"", — сказал глава правительства.

По его словам, в бюджете 2018 года финансирование всех ФЦП предполагало расходы в размере около 500 миллиардов рублей, однако "фактически уровень финансирования, к сожалению, не превысил 82 процентов, то есть исполнение расходов в 2018 году хуже по сравнению с 2017 годом, тогда было около 90 процентов".

В марте гендиректор "Центра Хруничева" (входит в "Роскосмос") Алексей Варочко заявил, что московская площадка "Центра Хруничева" занимает "огромнейшую территорию", часть которой "является определенным балластом", а также назвал "балластом" сотрудников, "которые довольствуются 20 тысячами рублей, но по-прежнему хотят присутствовать на предприятии".

В январе Медведев на посвященном финансово-экономическому состоянию "Роскосмоса" совещании рекомендовал госкорпорации заканчивать с "прожектерством" в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Тогда же премьер-министр отметил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.

В декабре 2018 года руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что госкорпорация подверглась информационной атаке с целью создать образ "пожирающей федеральные деньги" компании и помешать России вернуть лидерство в космосе.

Среди различных ФЦП, финансирование которых предусматривалось бюджетом 2018 года, в ведении "Роскосмоса" находились четыре программы: "Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы", "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" и "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года".