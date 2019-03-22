Названа "визитная карточка" российской военной мощи

Действия России в Крыму и Сирии позволили западным аналитикам заметить новую российскую систему управления войсками и организации боевых действий, пишет в "Известиях" военный эксперт Антон Лавров.

"Внедрение современных средств связи и изменение структуры управления дало российским войскам революционную возможность — оперативно создавать смешанные группировки сил и средств, которые гибко подстраиваются под любую задачу. Сейчас же новую систему на Западе называют визитной карточкой ВС РФ", — полагает автор.

По его словам, "если во время конфликта в Грузии в августе 2008 года каждый вид войск вел свою отдельную операцию, то в Крыму в 2014-м удалось создать хотя разнородную, но единую группировку с налаженным взаимодействием межу Воздушно-космическими силами, Сухопутными войсками, флотом, ССО и ВДВ".

В марте командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.