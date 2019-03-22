"Изменил траекторию": Су-27 отогнали B-52 от границы России

Появилось видео сопровождения Су-27 американского бомбардировщика B-52

Минобороны России опубликовало видео сопровождения истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. В описании ролика говорится, что самолет был обнаружен средствами контроля воздушного пространства. После того как бомбардировщик изменил траекторию полета в сторону от границы России, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Министерство обороны РФ на своем YouTube-канале выложило видеозапись сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США, пролетавшего над нейтральными водами Балтийского моря.

Как сообщили в ведомстве, 20 марта российские средства контроля воздушного пространства заметили воздушную цель на значительном расстоянии от государственной границы РФ. После чего два Су-27 поднялись в воздух для сопровождения.

"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщает Минобороны.

После этого, согласно информации западных авиационных ресурсов, американский бомбардировщик развернулся в сторону Польши, а затем вернулся на базу в Британии. В свою очередь, российские истребители вернулись на аэродром.

Как сообщает телеканал CNN, Вашингтон направил в Европу шесть бомбардировщиков B-52 Stratofortress для совместных учений с партнерами по НАТО.

"В понедельник четыре B-52 выполнили полеты в нескольких регионах Европы, в том числе они пролетели над Норвежским и Балтийским морями, Эстонией и Средиземном морем", - говорится в сообщении американских ВВС.

Как отмечает CNN, полет бомбардировщиков можно расценивать как "сигнал России", которая отмечает пятилетие вхождения Крыма в состав РФ. Самолеты ВВС США прибыли на авиабазу "Фэйрфорд" в Великобритании еще неделю назад и "приняли участие в миссиях".

"Полеты [B-52] продемонстрировали приверженность США союзникам и партнерам через готовность использовать вооруженные силы", - сообщили в американских ВВС. Первые самолеты этой модели строились в 1950-х, а последняя модернизация завершилась в 1990 году. Американские самолеты также принимали участие в гражданской войне в Сирии. Кроме бомбардировок позиций террористов, самолет B-52 участвовал в резонансном бою под Хашамом, в ходе которого погибли российские наемники, о чем сообщило агентство Reuters (деятельность частных военных компаний запрещена в России на законодательном уровне).

Ранее российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 были передислоцированы в Крым. Реакция НАТО была негативной. В альянсе заявили, что осуждают "продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму", а также обеспокоены планами Москвы по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черном море.

По мнению члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова, НАТО пытается сосредоточить свои усилия вблизи российских границ, милитаризирует государства, которые находятся неподалеку от границ России.

"Это Прибалтика, Румыния, Польша. В НАТО полагают, что они могут это делать [размещать вооружения], а нам обеспечивать безопасность России, в том числе Крыма, по их мнению, нельзя", - сказал он.

На прошлой неделе российские истребители два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границ РФ. Согласно данным Минобороны РФ, 19 летательных аппаратов проводили воздушную разведку вдоль российских границ. При этом нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев Вашингтон увеличил количество полетов самолетов-разведчиков вдоль российских границ.

За минувший год подразделения радиотехнических войск ВКС России зафиксировали и сопроводили у границ РФ порядка 980 тыс. летательных аппаратов, из которых более тысячи оказались самолетами-разведчиками.

Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз. Минобороны неоднократно обращалось к Вашингтону с призывом отказаться от полетов разведывательной авиации у границ РФ, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков считает, что самолеты-разведчики НАТО пытаются собрать как можно больше информации о состоянии военных сил России.

"Это попытка вскрыть нашу оборону - комплексов ПВО, радиоэлектронных средств военно-технических объектов: средств связи, локации, навигации, а также вскрыть работу наших сил ПВО - имеется в виду ее авиационная составляющая. То есть посмотреть, как будут реагировать наши самолеты-перехватчики: в какой последовательности будут вылетать, как будут сопровождать. Все это бесценная информация. Она собирается для того, чтобы стратеги, аналитики могли составлять определенные планы по проведению боевых операций в отношении РФ. Все делается только с этой целью", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Анна Юранец