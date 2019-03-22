"Сам изготовил?" На Украине смеются над пиаром Порошенко

Порошенко высмеяли в сети после передачи новой техники ВСУ

Петр Порошенко передал ВСУ новую военную технику и заявил, что Украина будет выпускать ракеты, которые "повысят для России цену агрессии". Кроме украинской модернизации советского истребителя МиГ-29, Порошенко "передал" ВСУ турецкий беспилотный летательный аппарат, чем вызвал шквал критики в соцсетях за используемые формулировки.

Президент Украины Петр Порошенко передал в распоряжение ВСУ военную технику, об этом глава государства сообщил в своем фейсбуке по итогам визита в город Староконстантинов Хмельницкой области.

"Сегодня на Хмельнитчине передал нашим военным более 400 единиц вооружения и военной техники", - написал украинский лидер.

Слова Порошенко, а точнее - использование именно слова "передал", - вызвали возмущение у пользователей интернета. По логике записи Порошенко, он якобы тратил на эту технику собственные средства или "дарил из своего авиапарка".

"Вооружение армии - право или обязанность президента? Передал своими средствами или налогоплательщиков? Почему передача техники происходит именно перед выборами?" - передает РИА "Новости" слова одного из возмущенных комментаторов.

Кто-то из недовольных пользователей сети даже предположил, что Порошенко "сам изготовил" эту военную технику.

В распоряжение ВСУ поступили истребитель МиГ-29МУ1 - модификация советского самолета, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ. Кроме того, украинские военные "из рук Порошенко" получили бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, бронетранспортеры, радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы "Оса", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и ремонтные мастерские для бронетехники.

"Гвоздем программы" стал турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, вооруженный ракетами для уничтожения бронетехники и наземных целей, и способный находиться в небе до 24 часов кряду.

В конце декабря 2018 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные показатели гособоронзаказа Украины на 2019-2021 год, сообщает ФАН. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, Украина перешла на трехлетнюю систему гособоронзаказа. Он подчеркнул, что переход позволил исполнителям и госзаказчикам четко планировать свою работу.

Секретарь СНБО заявил, что в 2019 году финансирование обороны страны достигло $7,5 млрд, что составляет 5,37% ВВП страны. Турчинов также подчеркнул, что в 2018 году ВСУ получили 450 тыс. ракет и боеприпасов и около 3 тыс. образцов военной техники, а также специальных изделий.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с НСН заявил, что в украинской армии процветает воровство.

"На сегодняшний момент сказать, что украинская армия супер - это смешно. Да, она есть. Есть куча проблем. Воровство в армии шикарно развивается, что есть, то есть. Насчет патриотизма сложно сказать. Он существует, но скорее всего, там люди просто служат, кто за деньги, кто по ряду обстоятельств. Ни больше, ни меньше.

С другой стороны, каких-то активных боевых действий сейчас нет и даже у тех, кто пытается раскрутить, перевести это в горячую фазу, это не получается", - убежден эксперт.

По словам Порошенко, украинские власти каждый день работают для того, чтобы "приблизить день вашего освобождения от враждебного ига". Более того, украинский лидер регулярно заявляет, что "Москва аннексировала Крым" (полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума), чтобы заставить Украину отказаться от "избранного пути", а именно - от вступления в НАТО и Евросоюз.

В августе этого года президент Петр Порошенко пообещал, что украинская армия станет одной из сильнейших в Европе. По словам Порошенко, в данный момент украинские власти "полностью перестраивают" всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО.

При этом экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко убежден, что ВСУ сейчас пребывают в крайне плохом состоянии в финансовом плане и в отношении боевых кондиций. По словам украинского военного,

о бедственном состоянии украинской армии говорит уже тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

В своей предвыборной программе Порошенко обращается к триаде "армия - вера - язык". Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем. Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года - тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

Иван Апулеев