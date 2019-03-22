Как советская подлодка протаранила авианосец США

35 лет назад, 21 марта 1984 года советская атомная подлодка К-314 проекта "Ерш" протаранила в Японском море авианосец ВМС США Kitty Hawk. Оба корабля получили серьезные повреждения и чудом избежали гибели. Удар винтов подлодки пришелся в район цистерны с авиационным топливом американского корабля. К тому же на Kitty Hawk имелось несколько десятков ядерных боеприпасов, а у К-314 - две торпеды с термоядерными боеголовками.

Весной 1984 года, в разгар международной напряженности: ирано-иракская война, в Индии убили Индиру Ганди, в Польше столкновения рабочих с полицией, - в Японское море пришла авианосная ударная группа (АУГ) США для совместных с ВМС Южной Кореи учений "Team Spirit-84". Командование Тихоокеанского флота отправили следить за авианосцем атомную подлодку К-314.

- Мы были в полигоне боевой обстановки, я получаю радио: "Подготовить ПЛА к длительному слежению за АУГ США", - рассказал командир подлодки Владимир Евсеенко. Его воспоминания приводятся по книге Николая Черкашина "Возмутители глубин".

Корабль вернулся на базу, загрузился по боевому варианту "поиск и длительное слежение" и направился в центральную часть Японского моря. Через четыре дня К-314 нашла АУГ и в течение недели с переменным успехом за ней наблюдала.

По сообщениям американской стороны, "Ерша" несколько раз обнаруживали, корабли сопровождения авианосца 15 раз имитировали уничтожение подлодки. Наконец поняв, что просто так от советских подводников не отделаться, Kitty Hawk спрятался в территориальных водах Южной Кореи, прекратил полеты и радиосвязь. К-314 осталась на нейтральной территории, отправила в штаб флота радио: "Контакт с АУГ потерян", - и принялась ждать. Вскоре с КП пришли координаты, генеральный курс и скорость движения американцев. Подлодка вышла в район встречи и всплыла на перископную глубину. Наблюдение затруднял туман.

- В 22.10 всплываю на перископную глубину для очередного сеанса связи. Осматриваю правый и левый курсовые углы. На 90 градусов слева визуально обнаруживаю всю авианосно-ударную группу. Множество бортовых огней. Танкер заправляет корабли. Дистанция 20−30 кабельтовых. Идем контркурсами, то есть навстречу друг другу. Срочное погружение! - рассказывает Евсеенко.

Подлодка провалилась на глубину, но от столкновения уйти не успела. Спустя несколько минут моряки Kitty Hawk ощутили сильный толчок. Для К-314 это был мощный удар. Первая мысль командира: снесло рубку. Но выдвинули перископ, другие устройства - все работает. Из отсеков доложили: воды нет, все в порядке. И тут новый удар - в правый борт.

- Опять рыскнули… Осматриваемся - все в норме. Все, да не все. Скорость стала резко падать. Из кормового, седьмого отсека докладывают: наблюдают биение линии гребного вала.

"Ерш" всплыл и запросил помощь. Первым к подлодке подошел противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Евсеенко договорился с его командиром: "Я нос притоплю, подниму корму, а вы посмотрите, что там". Оказалось, погнуты лопасти гребного винта. В базу подлодку доставили на буксире, на подходе командир получил грозное радио от заместителя командующего флотом: "Танкисты хреновы! Натянули шлемы по самые уши и не слышали ничего! Командир, готовься". Kitty Hawk в это время шел чиниться в японский порт Йокосука. Стабилизатор и гребной винт "Ерша" прорубили в корпусе авианосца 40-метровую пробоину.

Евсеенко после аварии отстранили от командования подлодкой, но он считает, что всем повезло: "Мы не затонули, они не сгорели".

Справка "РГ"

Советские торпедные АПЛ типа "Ерш" служили в ВМФ СССР и России с 1967 по 1997 годы. Всего было выпущено 15 кораблей.

Антон Валагин