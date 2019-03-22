Тип 99 против M1A2X: тайваньские Abrams не изменят баланс сил в регионе

Тайвань решил обновить свой бронетанковый парк. В настоящее время основу ударной мощи сухопутных войск острова составляют устаревшие М48 и М60 американского производства. Даже модернизированные версии этой техники не могут эффективно противостоять современным боевым машинам.

#ThinkTank#Taiwan to procure M1A2X tanks . It is a version of M1A2C (M1A2 SepV3) (Note the Trophy APS of M1A2C)

Meanwhile, #US to induct to new variant of Abrams M1A1SA M1A2D

M1A2X will enable Taiwan to go head on with #China's Type-99A2 pic.twitter.com/Ehqm0R9733 — Sankalan Chatterjee (@VinodDX9) 20 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

В качестве безальтернативного кандидата рассматривается Abrams в его модернизированном варианте M1A2X.

Некоторые из экспертов уже сейчас пытаются сравнивать его с вероятным противником - танком Тип 99А Народно-освободительной армии Китая.

Конструкторы из КНР основательно поработали над улучшением характеристик своего танка. По уровню системы управления огнем их детище вряд ли в чем-то уступает заокеанской машине. В распоряжении экипажа имеются современные прицелы с тепловизионными каналами, информационно-управляющая система и другие электронные приспособления.

Также больших успехов китайцы достигли в сфере улучшения характеристик защищенности: ими разработана многослойная броня и динамическая защита.

Большим преимуществом является лазерный комплекс активного противодействия, выводящий из строя оптические приборы и ослепляющий наводчиков-операторов противника. Такое оборудование на Abrams не установлено.

Танк Тип 99А. Источник: Tyg728 / wikimedia.org

Надо учитывать, что M1A2X будет представлен в экспортном варианте: из его защиты удалят элементы из обедненного урана. Также в боекомплекте не останется снарядов с урановыми сердечниками. Все эти разработки относятся к особо секретным, их продажа за рубеж запрещена.

А вот Тип 99А как раз имеет подобные бронебойно-подкалиберные боеприпасы, плюс его огневые возможности усилены дальнобойными управляемыми ракетами.

На обоих танках установлены двигатели мощностью 1500 л.с. Правда, американцы выбрали газовую турбину, а конструкторы КНР предпочли традиционный дизель, который выигрывает у ГТД по экономичности.

Машина из Поднебесной превосходит существенно потяжелевший "Абрамс" и в подвижности.

Как ожидается, американцы должны поставить Тайваню партию из 100 машин. Однако даже если эти танки прибудут на остров, они вряд ли окажут существенное влияние на расстановку сил в этом регионе.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев