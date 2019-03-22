Украина провела второе за два дня учение с привлечением авиации

На Украине прошли очередные военные учения. На этот раз отрабатывались действия тактической авиации ВСУ совместно с подразделениями противовоздушной обороны. Об прошедших маневрах сообщила пресс-служба ООС (Операции объединенных сил).

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Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООС, тактическая авиация не просто проводила полеты, а работала в интересах подразделений противовоздушной обороны.

Учебно-боевой самолет Л-39 выполнял полет по установленному коридору, а экипаж зенитного ракетного комплекса Оса-АКМ тренировался в его условном уничтожении

- говорится в сообщении.

Кроме ЗРК "Оса-АКМ" в учениях приняли участие ЗУ 23-2 и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов.Общее количество подразделений и техники, задействованной в учениях, не сообщается.

Днем ранее авиация ВСУ провела учения над акваторией Азовского моря. Согласно сообщению Минобороны Украины, звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины.

Задачей самолетов было прикрытие с воздуха кораблей Военно-морских сил Украины, выполнявших боевую задачу в акватории Азовского моря. Самолеты летели с полной боевой загрузкой

- заявили в украинском военном ведомстве.

Необходимо отметить, что после инцидента в Керченском проливе Украина резко нарастила количество военных учений на побережье и в акватории Азовского моря, при этом обвиняя России в якобы подготовке "агрессивного нападения".