Кого ослепляет лазерный "Филин"

Корабельный комплекс 5П42: галлюцинации и реальность

Комплекс визуально-оптических помех 5П42 "Филин" начали устанавливать на корабли ВМФ России. Изделие ослепляет головки самонаведения ракет, а у личного состава противника может вызывать тошноту и даже галлюцинации.

Последнее утверждение особенно понравилось российским журналистам. Поэтому "галлюцинации" были вынесены в заголовки многих публикаций, посвященных 5П42. Не отставало и наше экспертное сообщество. "Филину" были присвоены эпитеты "уникальный", "не имеющий аналогов". Также, по мнению экспертов, 5П42 сделает российские корабли неуязвимыми для противокорабельных ракет, авиации и других средств поражения.

Давайте разберемся, насколько эффективен этот комплекс визуально-оптических помех. Супероружие? Или система достаточно узкого назначения?

Рожденный в СССР

Начнем с того, что идея оснащать корабли отечественного ВМФ лазерными боевыми системами не нова. Работы по этому направлению велись еще с конца 1970-х. Тогда в СССР стартовала обширная программа разработки лазерных систем вооружения.

Для чего Советской армии потребовались боевые лазеры? Понятно, что физически такой комплекс не может прожечь метал, а значит уничтожить боевую машину или сбить самолет. Но в конце 1970-х в мире началась революция в области военных оптико-электронных систем (ОЭС) и высокоточного оружия.

Уже в ходе войны во Вьетнаме США испытали целое семейство авиационных средств поражения, оснащенных телевизионными головками самонаведения. На самолетах и вертолетах появились сложные оптико-электронные системы с каналами ночного видения и тепловизорами. Даже простые пехотинцы получили компактные приборы ночного видения.

Наиболее эффективным средством борьбы с ОЭС оказался лазер. Мощный луч мог не просто ослепить противника, но и вывести всю электронную оптику из строя.

В СССР было разработано большое количество различных образцов боевых лазерных систем. В частности, речь идет о целом семействе специальных изделий для Сухопутных войск. Для примера можно привести уникальный комплекс 1К17 "Сжатие". Лазер был смонтирован на базе самоходной артустановки "Мста-С".

От Сухопутных войск не отставали военные моряки. В интересах ВМФ было проведено две работы по темам "Аквилон" и "Айдар". Это не теоретические изыскания. Результатом проектов стало оборудование кораблей лазерными системами.

Важное отличие сухопутных комплексов от морских заключалось в их идеологии. "Сухопутчики" создавали систему помех и ослепления оптико-электронных систем. "Моряки" решали более глобальную задачу. Лазеры должны были физически воздействовать на летательные аппараты, крылатые ракеты и выводить их из строя.

Но в конце 1980-х стало понятно, что корабельное лазерное оружие не оправдывает ожидания военных. И дело не только в несовершенстве конструкции. Было не совсем понятно, с какими целями могли бороться лазеры.

С развитием корабельных средств ПВО массированные удары самолетов по кораблям ушли в прошлое. Основной ударной силой стали ПКР с радиолокационными головками наведения. А на них не мог оказать никакого влияния даже самый мощный луч. Поэтому было решено, что боевыми лазерами станут оснащаться корабли, поддерживающие высадку десанта. Их задача – подавлять ОЭС войск береговой обороны.

По некоторым данным, в середине 1980-х лазерной системой "Аквилон" был оборудован один из сторожевых кораблей (возможно "Вьюга" пр. 12801), базирующийся на Дальнем Востоке. Считается, что развитие проекта остановилось из-за развала СССР. Но фактически работы были прекращены еще в конце 1980-х решением Главкомата ВМФ.

Итак, назвать "Филин" оригинальной разработкой нельзя. У российского ОПК уже давно были наработки по созданию боевых лазерных систем. А у военных моряков документы по их возможному тактическому применению.

“Вес "Аквилона" составлял более 90 тонн. Требовалась гораздо более легкая лазерная установка”

Под псевдонимом "Грач"

Назвать 5П42 новейшим изделием также нельзя. Работы по нему развернулись еще в начале 2000-х. А тактико-техническое задание военные моряки выдали десятилетием раньше. По некоторым данным, "Филин" стал попыткой реинкарнации неудачного "Аквилона". Вес последнего составлял более 90 тонн. Военным морякам требовалась гораздо более легкая лазерная установка.

В начале 2010-х "Филин" был готов. Появилась и экспортная версия комплекса визуально-оптических помех. Она получила наименование "Грач", индекс 5П42Э и паспорт экспортного облика.

С 2014 года "Грач" (название "Филин" было на тот момент закрытым) часто фигурирует в средствах массовой информации. Если внимательно изучить публикации, можно узнать, что 5П42 прошел испытание на борту противодиверсионного катера "Нахимовец" (пр. "Грачонок"). Также "Филин" устанавливается на новейшие фрегаты пр. 22350. В частности, 5П42 уже стоит на борту "Адмирала Горшкова", а также монтируется на следующий корабль серии – фрегат "Адмирал Касатонов".

Где те Фолькленды…

Для чего же нужен "Филин"? Начнем с того, что его возможности не позволяют полноценно бороться с авиацией противника. Дальность работы 5П42 порядка 5000 метров. К примеру, американские ракеты с оптической головкой самонаведения "Мэйврик" (Maverick, одна из самых распространенных в мире) можно применять с дальности более 20 километров. Ослепить ОЭС самолета у "Филина" не получится. Тем более на такой дальности не может быть речи о воздействии на пилота.

Конечно, можно возразить, что 5П42 сможет эффективно поразить оптическую головку самонаведения ракеты. Но и тут есть нюанс. Комплекс подавляет ОЭС, работающие в ближних ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах (длина волны 0,3–2,5 микрометра). У тепловизионных каналов ГСН и прицельных систем этот показатель составляет 15 мкм.

"Филин" бесполезен и против главного врага кораблей – ПКР. К примеру, наиболее распространенные в мире ПКР Х-35У, "Гарпун" (Harpoon) и "Экзосет" (Exocet) оснащены радиолокационными головками самонаведения. А на новейшей американской AGM-158C LRASM вообще стоит сложнейшая система, которая сочетает в себе приемники GPS, радар, тепловизионный оптико-электронный канал. Правда, последний используется преимущественно при полете по маршруту. А непосредственно на корабль-цель AGM-158C LRASM наводится уже по радару.

Фактически "Филин" может создать галлюцинации только у пилотов истребителей-бомбардировщиков, которые собираются атаковать корабль обычными свободнопадающими бомбами. Так действовали аргентинские ВВС в ходе конфликта за Фолькленды в 1982-м. Или под луч лазера может попасть экипаж вертолета, подлетевшего близко к кораблю. Конечно, ожидать таких действий от противника в XXI веке весьма наивно.

Теоретически 5П42 представляет проблему для беспилотных летательных аппаратов. "Задавить" тепловизор при приближении БЛА к кораблю "Филин" не сможет. Но справиться с телевизионным каналом ему вполне по силам. А без "телевизора" получить качественную картинку с БЛА не получится.

Но даже в мирное время при сближении беспилотника с кораблем на расстояние ближе пяти километров экипаж имеет полное право сбить незваного гостя. Поэтому по большему счету нет никакой необходимости ослеплять дрон лазером. Как показал прошлогодний опыт боевой службы крейсера "Дмитрий Устинов" в Средиземном море, одной очереди из АК-630 вполне достаточно, чтобы превратить БЛА в груду обломков.

Но где "Филин" действительно нужен, так это против двуногих незваных гостей. Недаром он проходил испытания именно на противодиверсионном "Грачонке". Станция эффективно справится с экипажем небольшого катера. Пригодится 5П42 и для противопиратских действий. В этом случае комплекс станет весьма эффективным нелетальным оружием.

Хорош в своей нише

"Филин" – вовсе не супероружие, как его рисуют в СМИ. Он неприменим для борьбы с современными авиационными средствами поражения и противокорабельными ракетами. В бою малоэффективен и против беспилотных летательных аппаратов. У 5П42 достаточно узкая тактическая ниша – борьба с диверсантами и пиратами.

К сожалению, это нужное и эффективное (для задач по предназначению) изделие стало жертвой неумелого пиара. У специалистов рассказы об уникальности "Филина" вызывают в лучшем случае улыбку.

Разработка 5П42 подтвердила выводы, сделанные военными моряками еще в конце 1980-х. Пока у лазера на корабле нет больших возможностей. Такие системы могут выполнять только вспомогательные задачи.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер",