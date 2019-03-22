Масштабные учения ждут липецких летчиков
К масштабным учениям готовятся экипажи Липецкого авиацентра. Они будут совершенствовать мастерство дневных и ночных полетов. К учениям привлекут около 20 самолетов Су-30СМ, Су-24М, Су-25, Су-35С, Су-34, МиГ-29 и других типов.
Как сообщает GOROD48, боевое применение по наземным целям экипажи истребительной и бомбардировочной авиации будут отрабатывать на полигоне Погоново в Воронежской области. Там же пройдут пуски неуправляемых ракет, бомбометание и стрельба из авиационных пушек.
Также летчики ВКС намерены отработать перехваты воздушных целей, фигуры высшего пилотажа, элементы ближнего боя и дозаправку в воздухе.
Ранее сообщалось, что на одном из самых больших полигонов страны — Ашулуке — пилоты и расчеты зенитных систем осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками, крылатыми ракетами и беспилотниками. При этом используется сирийский опыт.
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются