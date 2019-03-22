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22.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы России

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Источник изображения: Минобороны России

Два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы, сообщили в Миноборны.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства воздушная цель была обнаружена на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взята на сопровождение. Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", – говорится в сообщении Миноборны в Facebook.

Там же отметили, что после того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Ранее в Сети появился снимок стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H, приближавшегося к российским границам. Предположительно, фото сделал летчик российского истребителя.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя газете ВЗГЛЯД маневры B-52H близ Калининграда, заявил, что американский самолет подпустили поближе для "проверки наглости".

В среду появились сообщения, что Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024, вылетевший с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, отработал условную атаку на базу Балтийского флота.

За последние несколько дней B-52 несколько раз приближался к российским границам. Boeing B-52H Stratofortress может нести в том числе ядерное оружие.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
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США
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B-52
Су-27
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