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22.03.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" ликвидирует "балласт" из земель и людей

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Источник изображения: Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Московская площадка "Центра Хруничева" занимает "огромнейшую территорию", часть которой "является определенным балластом", заявил изданию "Коммерсантъ" гендиректор входящего в "Роскосмос" предприятия Алексей Варочко.

По словам менеджера, "об этом надо смело говорить, часть территории не используется с 1986 года". "Где-то с 1994 года стоит незавершенное строительство — корпус строился, деньги кончились, он так и остался, налоговое бремя осталось, территория осталась, подключение осталось, электричество", — сказал гендиректор.

По его мнению, потребности в подобных объектах и территориях у московского предприятия в настоящее время нет, поскольку "ряд компетенций были переданы Омску и Усть-Катаву", где располагаются филиалы "Центра Хруничева".

По словам Варочко, средняя зарплата на московском заводе составляет 49 тысяч рублей в месяц. "Это маленькое жалованье. Но по производственным рабочим есть те, кто получают и больше 100 тысяч рублей. Есть балласт — я не боюсь этого слова. К ним я отношу людей, которые довольствуются 20 тысячами рублей, но по-прежнему хотят присутствовать на предприятии. Не работать, а присутствовать. Но и этот вопрос мы закроем, поверьте", — заявил менеджер.

Гендиректор отметил, что к концу 2018 года предприятие снизило долговую нагрузку более чем на 31 миллиард рублей, а сегодня долги "Центра Хруничева" составляют 84 миллиарда рублей. "По банковским обязательствам и штрафам мы получили мораторий на десять лет с последующей рассрочкой по платежам", — похвалился оказанной государством поддержкой Варочко.

Говоря о потребности в ракетах семейства "Ангара", менеджер отметил государственные заказы по линии Минобороны и "Роскосмоса", а также единственный заключенный коммерческий "долговой контракт" на поставку Южной Корее "Ангары-1.2".

Варочко отказался комментировать сроки запуска "Ангары-А5" с космодрома Восточный. "Машина будет готова в срок, здесь у меня сомнений нет, но отправить ее мы сможем туда только исходя из готовности космодрома", — пообещал менеджер.

В феврале гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал строительство на месте "Центра Хруничева" в Филях (Москва), являющегося последние несколько лет самым проблемным предприятием "Роскосмоса", небоскреба в виде сверхтяжелой ракеты. Деньги на реализацию проекта выделит правительство Москвы. Взамен "Роскосмос" передаст столице территории некоторых московских предприятий госкорпорации, в частности "Центра Хруничева".

В феврале глава госкорпорации заявил, что "Центр Хруничева" за полгода снизил долговую нагрузку на 30 миллиардов рублей.

В ноябре 2018 года Рогозин оценил долговую нагрузку "Центра Хруничева" в 111 миллиардов рублей. В июле того же года он привлек всю российскую космическую отрасль к поиску применения ракет семейства "Ангара".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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