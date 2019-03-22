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22.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Столтенберг не смог привести Лаврову доказательств нарушений ДРСМД

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Источник изображения: Виталий Белоусов/РИА Новости

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в феврале на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести доказательств нарушений Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Так она прокомментировала высказывания генсека альянса о том, что в НАТО убеждены в нарушениях соглашения Москвой.

"Врет и не краснеет. На недавней встрече в Мюнхене с Лавровым Столтенберг не смог привести ни одного доказательства якобы (имевших место) нарушений ДРСМД. Аргументы у натовцев, как всегда, на уровне "все есть в соцсетях" и "никто, кроме вас, на такое не способен", – написала Захарова в Facebook.

В среду Лавров заявил, что Москва не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности и ввязываться в гонку вооружений, но Вашингтон это игнорируют. Во вторник МИД заявил, что Москва вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию Вашингтоном ракет средней дальности.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
РСМД
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