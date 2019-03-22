ВМС Филиппин приняли на вооружение четвертый самолет TC-90 "Кинг Эйр"

ЦАМТО, 21 марта. Авиагруппа ВМС Филиппин приняла на вооружение 4-ый самолет TC-90 "Кинг Эйр", переданный из состава Морских сил самообороны Японии для повышения возможностей патрулирования территориальных вод страны.

По информации PNA, церемония приятия самолета на вооружение состоялась 18 марта на военно-морской базе "Гераклео Алано" (Санглей Пойнт, Кавите) в присутствии командования ВС и ВМС страны.

В целом ВМС Филиппин из состава Морских сил самообороны Японии передано пять самолетов ТC-90 (последний из них пока не принят на вооружение).

Как сообщал ЦАМТО, меморандум о реализации программы предоставления в лизинг ВМС Филиппин для ведения наблюдения на море пяти самолетов TC-90 был подписан в ходе состоявшегося 25-27 октября 2016 года визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Японию. Целью поставки является расширение возможностей ВМС Филиппин по ведению наблюдения в связи с ростом боевой мощи Китая в Южно-Китайском море.

Первоначально общая стоимость лизинга оценивалась в 28200 долл. Тем не менее, с учетом внесенных ранее в японское законодательство об экспорте продукции оборонного назначения изменений, правительство Филиппин обратилось к Токио с просьбой передать самолеты в качестве помощи с целью расширения партнерства в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии. Пакет помощи также включал обучение шести пилотов ВМС Филиппин и подготовку технического персонала в Японии.

Первые два самолета TC-90 были переданы ВМС Филиппин в конце марта 2017 года. Церемония ввода первой машины (б.н. 390) в боевой состав ВМС Филиппин состоялась на военно-морской базе "Гераклео Алано" 21 ноября 2017 года. Первая морская миссия этим самолетом была проведена 31 января 2018 года. Второй TC-90 (б.н. 392) был официально принят на вооружение 19 марта 2018 года. 26 марта 2018 года на Филиппины прибыли еще три TC-90. Третий TC-90 (NV-394) был принят на вооружение 29 мая 2018 года.

В июне 2018 года сообщалось, что командование Морских сил самообороны Японии рассматривает возможность передачи ВМС Филиппин дополнительных морских патрульных самолетов TC-90.