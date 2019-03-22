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22.03.2019
Lenta.ru

Россия вернула "адскую молотилку"

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Российская зенитная самоходная установка (ЗСУ) "Деривация-ПВО"
Российская зенитная самоходная установка (ЗСУ) "Деривация-ПВО".
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российская зенитная самоходная установка (ЗСУ) "Деривация-ПВО" привлекла внимание западных экспертов, поскольку способна производить по сто двадцать выстрелов в минуту и применять несколько типов боеприпасов, включая дистанционно подрываемые и управляемые, пишет "Звезда".

Еженедельник отмечает, что "российские оружейники создали действительно уникальное изделие, открывающее широкие возможности по проектированию новых классов боевых систем, обладающих характеристиками, пока что недоступными для артиллерийских вооружений, разработанных на Западе".

Издание напоминает, что "Деривация-ПВО" создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей "адской молотилки" — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

"В общем, "адская молотилка" возвращается, и это плохая новость для наших западных "партнеров"", — заключает еженедельник.

В апреле 2018 года производитель "Уралвагонзавод" рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО".

"Деривация-ПВО" служит для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы. Машина получает целеуказание с центрального командного пункта или самостоятельно. Система способна обнаруживать, сопровождать и поражать цели. Зенитно-артиллерийский комплекс способен работать в любое время суток и в любую погоду.

Комплекс "Деривация-ПВО" включает боевую машину на базе шасси БМП-3 с необитаемым автоматическим боевым модулем, транспортно-загрузочную и ремонтную машину, а также набор боеприпасов.

Кроме штатных 57-миллиметровых снарядов от автоматической зенитной пушки С-60, осколочно-трассирующих ОР-281У и бронебойных БР-281У, в состав арсенала ЗСУ входят многофункциональный снаряд с дистанционным взрывателем и управляемый артиллерийский снаряд.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
Компании
Уралвагонзавод
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