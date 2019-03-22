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22.03.2019
Военно-промышленный курьер

Член ОДКБ расширяет военное сотрудничество с Бундесвером

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Военная делегация Министерства обороны Республики Казахстан под руководством начальника Департамента международного сотрудничества Олжаса Хусаинова приняла участие в штабных переговорах между оборонными ведомствами двух государств, которые состоялись в городе Берлин, - говорится в релизе ведомства. - Стороны детально обсудили и подписали План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Германии на 2019 год. Отдельно обсуждены вопросы военного образования".

По итогам переговоров достигнуты договоренности по обмену опытом между подразделениями специальных назначений для изучения использования системы цифрового мониторинга и моделирования боевых действий вооруженных сил Германии. 

Как сообщало EADaily, Германия является одним из главных европейских инвесторов. С 2005 года по ноябрь 2018 года приток инвестиций из ФРГ в Казахстан составил $ 8,6 млрд. Товарооборот за январь-ноябрь 2018 года достиг $ 1,9 млрд. В Казахстане действует 450 предприятий с немецким капиталом.

 

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Страны
Германия
Казахстан
Компании
ОДКБ
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