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22.03.2019
Военно-промышленный курьер

Самому мощному танку в мире не суждено было поступить в войска

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разрабатываемый в Харькове перспективный советский танк Объект 490 прозвали самым мощным танком в мире. Его технические характеристики производят впечатление. Мощная 152-мм пушка с автоматом заряжания, 30-мм гранатомет, два 7,62-мм пулемета. Мощная броня, защищающая от всех средств поражения, в том числе от бьющих в крышу. Плюс комплекс активной защиты и масса других новинок.

"Однако, эту боевую машину вряд ли бы приняли на вооружение. Дело в том, что она была бы очень дорогой, сложной в эксплуатации и обслуживании. Два двигателя, четыре коробки передач. Необычная компоновка, затруднявшая проведение элементарного обслуживания", – отмечает ИА "Вестник Мордовии".

По мнению издания, "танкисты костьми бы легли, но сделали бы все, чтобы эта "Машина ХХI века" не поступила бы в войска. 

"Вполне вероятно, что создаваемый в том же Харькове Объект 477 или ленинградский Объект 299 были бы последними танками Советского Союза. После революционного скачка 90-х годов началось бы спокойное эволюционное развитие на одной из этих платформ. И этот процесс мог затянуться на десятилетия.

Объект 490, вероятно, был бы изготовлен в металле и испытан, но дальнейшая его судьба – экспонат в подмосковном танковом музее в Кубинке", – отмечает издание.

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