Западных оружейников удивила новая российская "Адская молотилка"

Новая зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО", разработанная корпорацией "Уралвагонзавод", попала в топ новостей специализированных западных изданий, сообщает в четверг еженедельник "Звезда".

Источник изображения: Уралвагонзавод

Новая российская самоходная 57-мм ЗСУ "Деривация-ПВО" вызвала профессиональный шок у западных оружейников: в английском Jane's Defence Weekly материал о "Деривации" уже вторую неделю не выходит из топа новостей, пишет издание. Основное внимание ЗСУ привлекла способностью производить 120 выстрелов в минуту пятью видами боеприпасов, включая снаряды с дистанционным подрывом.

Госиспытания ЗСУ "Деривация-ПВО" с артсистемой калибра 57 мм должны были быть завершены в ноябре 2018 года. Боеприпасы ЗСУ будут состоять из пяти типов, в том числе многоцелевых. Система предназначена для поражения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и одиночных ракет систем залпового огня

- пишет английское издание.

Авторы материала добавляют, что "Деривация-ПВО" создана на базе автоматической пушки AУ-220M калибра 57-мм, которая в свою очередь создана на базе ЗСУ 57-2 "Адской молотилки" - самоходной зенитной установки, принятой на вооружение в СССР еще в 50-х годах прошлого века.

Российским оружейникам удалось создать действительно уникальное изделие, открывающее широкие возможности по проектированию новых классов боевых систем, обладающих характеристиками, пока что недоступными для артиллерийских вооружений, разработанных на Западе

- делает вывод британский еженедельник Jane's Defence Weekly.