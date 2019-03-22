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22.03.2019
Военное обозрение

СМИ Запада заявляет о поиске Кремлём путей продления власти Путина

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Западная информационная служба Bloomberg со ссылкой на источники пишет о том, что в администрации президента России якобы прорабатывают сценарий того, как сохранить за Владимиром Путиным высший государственный пост как можно дольше. Вся статья в западном издании построена на предположениях и догадках и, по сути, не имеет под собой реальной фактической базы.

Источник изображения: пресс-служба Кремля

Нужно отметить, что некоторые сценарии, представленные в "Блумберг", ранее озвучивались в политических и политологических кругах России. Так, например, рассмотрен вопрос объединения России и Белоруссии. В этом случае, как полагают авторы статьи, Владимир Путин может стать главой нового государства.

Второй рассмотренный вариант – появление поста, схожего по функциям с казахстанским вариантом. Речь об "отце нации", которым после ухода в отставку остался первый президент РК Нурсултан Назарбаев.

В статье Генри Мейера, Ильи Архипова и Степана Кравченко приводится мнение бывшего сотрудника президентской администрации Андрея Колядина, который считает, что назарбаевский вариант мог бы устроить политические элиты, которым нужен способный влиять на ситуацию арбитр. Другой источник "Блумберг" тем временем отмечает, что в России такой вариант может не пройти из-за наличия настроенных против Владимира Путина элит.

Из материала:

Бывший офицер КГБ может оказаться зажатым между желанием сохранить политическую легитимность, уступая место преемнику, и задачей сохранить контроль над системой власти, которую он выстроил в течение почти двух десятилетий.

Ранее другие информационные ресурсы выступали с догадкой о том, что Путин не заявляет о преемнике, якобы подготавливая для этих целей собственную дочь. Сам Владимир Путин неоднократно заявлял, что его дочери далеки от политики.

Тем временем стало известно о том, что Путин поговорил по телефону с новым главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств условились работать в тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнёрских российско-казахстанских связей и организации. В скором времени Токаев намерен совершить визит в Россию.

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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