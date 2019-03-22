Войти
22.03.2019
Российская газета

Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой

221
0
0

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата российским истребителем бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress над Балтийским морем.

- Средства контроля воздушного пространства засекли самолет на значительном удалении от государственной границы РФ. Для идентификации и сопровождения воздушного судна была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил ПВО, - рассказали военные.

Истребители поднялись в воздух с аэродрома под Калининградом, сблизились с бомбардировщиком и не только определили его государственную принадлежность, бортовой номер и другие подробности, но сделали подробные снимки его оружия и оснастки. Под правым крылом B-52 размещен контейнер с недавно появившимся на вооружении поисково-прицельным комплексом AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) для наведения высокоточного оружия. Ближе к фюзеляжу на пилонах висят несколько практических авиабомб.

После того, как Stratofortress отвернул на запад, Су-27 вернулись на свой аэродром.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
22.03.2019
США рассказали свою версию взаимодействия Су-27 и B-52 над Балтикой
22.03.2019
Сфотографировали и отогнали: американский B-52 у границ РФ
26.06.2017
Эксперт объяснил участившиеся случаи перехвата ВКС самолетов-разведчиков
19.06.2017
Лучшие летчики-асы России в небе Белоруссии
26.06.2013
Откуда исходит главная угроза
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта