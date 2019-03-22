Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата российским истребителем бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress над Балтийским морем.

- Средства контроля воздушного пространства засекли самолет на значительном удалении от государственной границы РФ. Для идентификации и сопровождения воздушного судна была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил ПВО, - рассказали военные.

Истребители поднялись в воздух с аэродрома под Калининградом, сблизились с бомбардировщиком и не только определили его государственную принадлежность, бортовой номер и другие подробности, но сделали подробные снимки его оружия и оснастки. Под правым крылом B-52 размещен контейнер с недавно появившимся на вооружении поисково-прицельным комплексом AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) для наведения высокоточного оружия. Ближе к фюзеляжу на пилонах висят несколько практических авиабомб.

После того, как Stratofortress отвернул на запад, Су-27 вернулись на свой аэродром.

Антон Валагин