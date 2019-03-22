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22.03.2019
Интерфакс-АВН

"Швабе" продвигает оружейные прицелы на рынок Казахстана

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В выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ- 2017 участвуют четыре завода Швабе
В выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ- 2017 участвуют четыре завода Швабе.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Оптические и коллиматорные прицелы представил Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) на специализированных выставках в Алма-Ате (Казахстан) и Нижнем Новгороде, сообщает в четверг холдинг "Швабе".

"Выставка в Алма-Ате показала высокий интерес Казахстана к продукции "Швабе". Развитие и укрепление коммуникации с представителями республики может открыть новые возможности для экспорта", - сообщил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов, которого цитирует пресс-служба холдинга.

Он отметил, что продукция ВОМЗ пользуется высоким спросом у охотников.

"В текущем году, - сказал В.Морозов, - мы продемонстрировали широкую линейку прицельной техники, которая привлекла внимание потребителей и дистрибьюторов из Нижнего Новгорода и других городов России".

ВОМЗ входит в "Швабе".

Среди представленных холдингом на выставках в Алма-Ате и Нижнем Новгороде образцов продукции ВОМЗ, к которым участники проявили наибольший интерес - коллиматор P1х20 Avis и оптический прицел PV1-7х25ML. Предприятие также представило оптические прицелы P10х42F, P4х32ML, газонаполненный прицел P4x32LGG и коллиматорный TargetRing.

"В рамках выставок в Алма-Ате и Нижнем Новгороде специалисты ВОМЗ получили от охотников пожелания по модернизации прицелов и кронштейнов в части эргономики и технической начинки с целью повышения эффективности и удобства эксплуатации", - сказано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
ВОМЗ
Швабе ОАО
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