"Швабе" продвигает оружейные прицелы на рынок Казахстана

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Оптические и коллиматорные прицелы представил Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) на специализированных выставках в Алма-Ате (Казахстан) и Нижнем Новгороде, сообщает в четверг холдинг "Швабе".

"Выставка в Алма-Ате показала высокий интерес Казахстана к продукции "Швабе". Развитие и укрепление коммуникации с представителями республики может открыть новые возможности для экспорта", - сообщил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов, которого цитирует пресс-служба холдинга.

Он отметил, что продукция ВОМЗ пользуется высоким спросом у охотников.

"В текущем году, - сказал В.Морозов, - мы продемонстрировали широкую линейку прицельной техники, которая привлекла внимание потребителей и дистрибьюторов из Нижнего Новгорода и других городов России".

ВОМЗ входит в "Швабе".

Среди представленных холдингом на выставках в Алма-Ате и Нижнем Новгороде образцов продукции ВОМЗ, к которым участники проявили наибольший интерес - коллиматор P1х20 Avis и оптический прицел PV1-7х25ML. Предприятие также представило оптические прицелы P10х42F, P4х32ML, газонаполненный прицел P4x32LGG и коллиматорный TargetRing.

"В рамках выставок в Алма-Ате и Нижнем Новгороде специалисты ВОМЗ получили от охотников пожелания по модернизации прицелов и кронштейнов в части эргономики и технической начинки с целью повышения эффективности и удобства эксплуатации", - сказано в сообщении.