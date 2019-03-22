В НАТО заявили о подготовке к росту числа российских ракет в Европе

НАТО готовится к увеличениюкл российских ядерных ракет на территории Европы. Об этом в четверг, 21 марта, "Интерфаксу" заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Россия ответственна за то, что поставила под угрозу ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред.), разрабатывая ракету 9М729. Цель НАТО — сохранить ДРСМД, и у России еще есть возможность вернуться к соблюдению договора", — сказал он, добавив, что Альянс готовится "жить в мире без ДРСМД".

14 марта НАТО призвала Москву вернуться к исполнению ДРСМД, исполнение которого первыми приостановили США. Альянс также призвал Россию к соблюдению положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). При этом страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию второго документа.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.