Компания UVision продемонстрировала барражирующие боеприпасы HERO стратегическому заказчику из Азии

ЦАМТО, 21 марта. Израильская компания UVision Air Ltd. успешно продемонстрировала неназванному заказчику два основных барражирующих боеприпаса семейства HERO: оснащенный многоцелевой боевой частью Hero-400EC с увеличенной дальностью полета и высокоточный переносной Hero-30.

Демонстрация боеприпасов командованию вооруженных сил проходила на территории потенциального стратегического заказчика. В ходе мероприятия была продемонстрирована возможность сопровождения, захвата и поражения цели с высокой точностью в различных условиях, возможность отмены нанесения удара и посадка с помощью парашюта.

Как заявлено, демонстрация была проведена в рамках программы расширения клиентской базы UVision в Азии. По заявлению генерального директора UVision Ноама Левитта, как Hero-30, так и Hero-400EC обладают высокой точностью нанесения удара и возможностью отмены атаки. Системы просты в эксплуатации и позволяют оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Семейство HERO включает 7 барражирующих боеприпасов (Hero-30, Hero-70, Hero-120, Hero-250, Hero-400EC, Hero-900, Hero-1250), предназначенных для выполнения задач на различных дальностях с использованием боевых частей различных типов.

Системы HERO позволяют находящимся в авангарде подразделениям самостоятельно определять местонахождение чувствительных ко времени целей, сопровождать и атаковать их с высокой точностью. К ним относятся как легкие неподвижные или движущиеся цели (включая легкие транспортные средства и людей) так и цели типа основной боевой танк, другие стратегические цели.

Системы HERO также могут быть представлены в разведывательной конфигурации, что позволяет использовать платформу в качестве средства сбора информации.

Семейство HERO позволяет наносить точные удары в населенных пунктах или удаленных районах с минимальным побочным ущербом. В случаях, когда атака отменяется, системы могут быть перенацелены. Системы HERO обладают низкой акустической и тепловой сигнатурой, оснащены передовыми стабилизированными электронно-оптическими дневными / ночными камерами и могут применяться с воздуха, суши и моря.