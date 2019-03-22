Войти
22.03.2019
ЦАМТО

Компания UVision продемонстрировала барражирующие боеприпасы HERO стратегическому заказчику из Азии

227
0
0
"БПЛА-камикадзе" Hero-30
"БПЛА-камикадзе" Hero-30.
Источник изображения: UVision

ЦАМТО, 21 марта. Израильская компания UVision Air Ltd. успешно продемонстрировала неназванному заказчику два основных барражирующих боеприпаса семейства HERO: оснащенный многоцелевой боевой частью Hero-400EC с увеличенной дальностью полета и высокоточный переносной Hero-30.

Демонстрация боеприпасов командованию вооруженных сил проходила на территории потенциального стратегического заказчика. В ходе мероприятия была продемонстрирована возможность сопровождения, захвата и поражения цели с высокой точностью в различных условиях, возможность отмены нанесения удара и посадка с помощью парашюта.

Как заявлено, демонстрация была проведена в рамках программы расширения клиентской базы UVision в Азии. По заявлению генерального директора UVision Ноама Левитта, как Hero-30, так и Hero-400EC обладают высокой точностью нанесения удара и возможностью отмены атаки. Системы просты в эксплуатации и позволяют оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Семейство HERO включает 7 барражирующих боеприпасов (Hero-30, Hero-70, Hero-120, Hero-250, Hero-400EC, Hero-900, Hero-1250), предназначенных для выполнения задач на различных дальностях с использованием боевых частей различных типов.

Системы HERO позволяют находящимся в авангарде подразделениям самостоятельно определять местонахождение чувствительных ко времени целей, сопровождать и атаковать их с высокой точностью. К ним относятся как легкие неподвижные или движущиеся цели (включая легкие транспортные средства и людей) так и цели типа основной боевой танк, другие стратегические цели.

Системы HERO также могут быть представлены в разведывательной конфигурации, что позволяет использовать платформу в качестве средства сбора информации.

Семейство HERO позволяет наносить точные удары в населенных пунктах или удаленных районах с минимальным побочным ущербом. В случаях, когда атака отменяется, системы могут быть перенацелены. Системы HERO обладают низкой акустической и тепловой сигнатурой, оснащены передовыми стабилизированными электронно-оптическими дневными / ночными камерами и могут применяться с воздуха, суши и моря.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Похожие новости
19.01.2010
Без пилота в головах
18.12.2009
Слияние двух оборон
03.12.2009
IAI и EADS обсуждают возможность создания самолета ДРЛО на базе А320
16.09.2009
Продавцы самолетов с обочины
26.08.2009
Израильская оборонка перегнала Россию в Индии
07.08.2009
Без пилотов и в стратосфере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:54
  • 30
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта