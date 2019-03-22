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22.03.2019
ТАСС

"Российские космические системы" приступили к модернизации морского комплекса "Зефир- Т"

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Стенд холдинга РКС
Стенд холдинга "Российские космические системы".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

После обновления конструкторы добавят режим автосопровождения

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Морской комплекс для приема и регистрации телеметрической информации "Зефир-Т" будет модернизирован. Сейчас специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС) разрабатывают соответствующий технический проект, сообщила в четверг пресс-служба РКС.

"Модернизацию "Зефир-Т" будет проводить АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в холдинг РКС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работу над техническим проектом планируют завершить к маю 2019 года. Тогда же компания приступит к разработке конструкторской документации.

В будущем судно измерительного комплекса "Маршал Крылов" обеспечит "летно-конструкторские испытания, отработку новых образцов ракетно-космических комплексов, ретрансляцию всех видов информации и связь космонавтов с центром управления полетами, в том числе во время пусков с космодрома Восточный".

"После модернизации будет добавлен режим автосопровождения, при котором антенна захватывает объект и сопровождает его по максимуму сигнала", - приводятся слова главного конструктора по измерениям НПО ИТ Евгения Бродина в сообщении.

Комплекс "Зефир-Т" был разработан для приема и регистрации телеметрической информации. Он включает в себя шесть антенн "Жемчуг-М", а также приемо-регистрирующие станции. Антенны обеспечивают диаграмму захвата практически на 360 градусов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
НПО ИТ
РКC
Проекты
ИТ
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