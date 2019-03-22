Эксперты определили стоимость отправки станции к луне Нептуна

Ученые Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (штат Калифорния) предложили направить к загадочной луне Нептуна, которая может содержать океан, исследовательскую станцию Trident. Отправка аппарата может обойтись космическому агентству в $500 млн. Об этом 19 марта сообщает The New York Times.

Исследователи отмечают, что в настоящее время есть возможность создать сравнительно дешевую станцию.

"Сейчас самое время сделать это по низкой цене. И мы выясним, является ли это обитаемым местом, которое имеет огромное значение", — сказала директор Лунного и планетарного института в Хьюстоне (штат Техас), главный эксперт предлагаемой миссии Луиза Проктер.

Изучение таких мест, по ее словам, может дать новое понимание того, как возникают океанские миры, как они меняются и как они сохраняют жидкую воду.

Отмечается, что проект исследования официально представят в NASA до конца марта 2019 года, чтобы получить поддержку в рамках программы Discovery.

В мае 2018 года по этому же проекту был запущен зонд Зонд NASA Mars InSight. В ноябре он приземлился на Марс в районе нагорья Элизий. Тогда он прислал первое фото с поверхности Красной планеты, а в декабре записал шум ветра.

3 марта он впервые пробурил грунт на поверхности Марса. За четыре часа работы зонд нанес 4 тыс. ударов по поверхности планеты, пишет "Газета.ru". Бур углубился на 18–50 см.