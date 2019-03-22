Войти
22.03.2019
Известия.ru

Эксперты определили стоимость отправки станции к луне Нептуна

265
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

Ученые Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (штат Калифорния) предложили направить к загадочной луне Нептуна, которая может содержать океан, исследовательскую станцию Trident. Отправка аппарата может обойтись космическому агентству в $500 млн. Об этом 19 марта сообщает The New York Times.

Исследователи отмечают, что в настоящее время есть возможность создать сравнительно дешевую станцию.

"Сейчас самое время сделать это по низкой цене. И мы выясним, является ли это обитаемым местом, которое имеет огромное значение", — сказала директор Лунного и планетарного института в Хьюстоне (штат Техас), главный эксперт предлагаемой миссии Луиза Проктер.

Изучение таких мест, по ее словам, может дать новое понимание того, как возникают океанские миры, как они меняются и как они сохраняют жидкую воду.

Отмечается, что проект исследования официально представят в NASA до конца марта 2019 года, чтобы получить поддержку в рамках программы Discovery.

В мае 2018 года по этому же проекту был запущен зонд Зонд NASA Mars InSight. В ноябре он приземлился на Марс в районе нагорья Элизий. Тогда он прислал первое фото с поверхности Красной планеты, а в декабре записал шум ветра.

3 марта он впервые пробурил грунт на поверхности Марса. За четыре часа работы зонд нанес 4 тыс. ударов по поверхности планеты, пишет "Газета.ru". Бур углубился на 18–50 см.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
Trident
Луна
Марс
Похожие новости
10.10.2017
"Летим на Луну, на Марс, а потом и дальше"
13.02.2017
Максим Матюшин: "В любой критической ситуации на МКС может быть проведен срочный спуск пилотируемого корабля со спасаемым экипажем с орбиты"
24.11.2016
США задумались о возвращении на Луну в составе международной коалиции
11.11.2016
Трамп перенаправит НАСА на дальний космос и пилотируемую космонавтику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта